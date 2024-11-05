Почему перед Новым годом важно выбросить из дома старые вещи

Согласно известной примете, ко встрече Нового года нужно обстоятельно подготовиться, в частности, разобрать вещи и избавиться от всего ненужного. Не обязательно выбрасывать вещи — можно подарить их кому-то или отдать на благотворительность. Важно ли какие вещи выбрасывать и как это делать правильно, читайте в справке aif.ru.