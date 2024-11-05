Почему перед Новым годом важно выбросить из дома старые вещи

Согласно известной примете, ко встрече Нового года нужно обстоятельно подготовиться, в частности, разобрать вещи и избавиться от всего ненужного. Не обязательно выбрасывать вещи — можно подарить их кому-то или отдать на благотворительность. Важно ли какие вещи выбрасывать и как это делать правильно, читайте в справке aif.ru.
Сколько предметов нужно выбросить перед Новым годом?
Примета о бытовом детоксе перед Новым годом не дает никаких уточнений, поэтому в целом, можно перебрать одну какую-то зону в квартире или одну группу вещей, например, носки. Однако приверженцы китайской практики организации пространства фэн-шуй точно знают, что и в каком количестве нужно выбросить.
29 предметов — именно столько вещей должны покинуть дом перед праздником. Под расхламление в первую очередь должны попасть вещи, которые вызывают неприятные воспоминания, сломанные и поврежденные предметы. После этого нужно сменить место для еще 28 предметов — считается, что такая перестановка помогает застоявшейся энергии прийти в движение.
Что нужно выбросить перед Новым годом в первую очередь?
Можно просто выбрасывать все, что мешает, а можно подойти к вопросу с функциональной стороны — есть мнение, что любой предмет можно отнести к конкретной жизненной сфере, например:
- чтобы привлечь деньги, нужно навести порядок в холодильнике;
- чтобы завести романтические отношения — избавиться от напоминаний о прошлой любви;
- чтобы укрепить существующие отношения — заменить постельное белье.
Действительно ли примета о расхламлении перед Новым годом работает?
Ни у одной примеры нет объективного подтверждения — все они родились, потому что люди нашли связь между событием и последствиями. Вместе с тем, психологи считают, что такая практика точно пойдет на пользу.
Во-первых, считается, что для больших свершений нужно делать маленькие шаги. Порядок в голове и психическое равновесие зависит и от окружающей обстановки, поэтому навести порядок никогда не будет лишним.
Во-вторых, есть мнение, что люди, которые жалеют старые вещи и занимаются накопительством, бояться, что не смогут позволить себе что-то новое. Такая позиция формирует внутренний пессимизм и установку на «бедное» мышление.
Третье объяснение взято из китайской философии — считается, что ничего нового можно не ждать, пока не избавишься от старого. Жизненная энергия «спотыкается» о ненужные и испорченные вещи.