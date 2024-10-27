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Почему перец называют болгарским

Сладкий перец, который мы так любим добавлять в салаты, закуски и горячие блюда, часто именуют «болгарским». Но откуда произошло это название и действительно ли оно связано с Болгарией?

Источник: Unsplash.com

Болгарский перец — почему так называется?

На самом деле, родина сладкого перца — вовсе не Болгария, а Центральная Америка. Там перец изначально произрастал в диком виде и впервые был найден в 1494 году.

Именно американцы дали ему название «sweet pepper», что в переводе с английского означает «сладкий перец». В других странах мира овощ называют «сладким чили» или «паприкой».

И только в России перец принято называть «болгарским». Дело в том, что в Россию его впервые завезли болгары, бежавшие из Османской империи в конце XVII — начале XVIII века. Через Одессу перец попал в центральную часть России и затем распространился по всей территории страны.

Однако существует и еще одна версия происхождения названия. Согласно ней, в России сладкий перец стали называть «болгарским» гораздо позже — в 50-х годах XX века, когда Болгария начала массовые поставки перца в СССР.