Почему перец называют болгарским

Болгарский перец — почему так называется?
На самом деле, родина сладкого перца — вовсе не Болгария, а Центральная Америка. Там перец изначально произрастал в диком виде и впервые был найден в 1494 году.
Именно американцы дали ему название «sweet pepper», что в переводе с английского означает «сладкий перец». В других странах мира овощ называют «сладким чили» или «паприкой».
И только в России перец принято называть «болгарским». Дело в том, что в Россию его впервые завезли болгары, бежавшие из Османской империи в конце XVII — начале XVIII века. Через Одессу перец попал в центральную часть России и затем распространился по всей территории страны.
Однако существует и еще одна версия происхождения названия. Согласно ней, в России сладкий перец стали называть «болгарским» гораздо позже — в 50-х годах XX века, когда Болгария начала массовые поставки перца в СССР.