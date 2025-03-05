Почему Овальный кабинет в Белом доме так называется

Исторически овальные комнаты были популярны в архитектуре XVIII—XIX вв. еков, особенно в эпоху классицизма. Они ассоциировались с изысканностью и статусом. С 1800 года в Белом доме было несколько овальных комнат. А именно Овальный кабинет был создан в 1909 году по инициативе президента Уильяма Говарда Тафта. Он решил перестроить рабочее пространство, чтобы сделать его более функциональным и символичным. Свой современный вид рабочий кабинет президента США приобрел в 1933 году при Франклине Рузвельте.