Почему Овальный кабинет в Белом доме так называется

Овальный кабинет Белого дома в Вашингтоне — это не только официальное рабочее пространство президента США, но и символ демократии для американцев. Почему он носит такое название — читайте в справке aif.ru.
Почему Овальный кабинет в Белом доме носит такое название?
Название «Овальный кабинет» происходит от его формы: помещение — овальное. Его диаметры составляют 10,9 и 8,8 метра. Современный Овальный кабинет стал данью традиции, существовавшей при первом президенте США Джордже Вашингтоне.
В первом проекте Белого дома было три овальные комнаты, чтобы можно было проводить церемонии приветствия президента, зародившиеся еще при английском дворе. Приглашенные гости входили в комнату, подходили к президенту, стоявшему у камина, кланялись, пока помощник президента тихо называл их имена. Затем гость отходил на свое место.
Через 15 минут двери закрывались, и группа собиралась в круг. Президент обходил круг, обращаясь к каждому по имени с какой-нибудь шуткой или заученным поздравительным словом, которое могло иметь политический подтекст. Он кланялся, но никогда не пожимал руки.
Обойдя круг, президент возвращался на свое место у камина и стоял там. По сигналу помощника гости подходили к нему один за другим, кланялись, ничего не сказав, и выходили из комнаты.
Однако сам Вашингтон не дожил до конца строительства Белого дома. Формальная процедура была упразднена Томасом Джефферсоном, который считал, что она слишком напоминает монархию.
Также овальная форма символизирует открытость, равенство и единство. В отличие от прямоугольных комнат, где углы могут создавать ощущение разделения, овальное пространство способствует более гармоничному взаимодействию. Президент, находясь в таком кабинете, может легко обращаться ко всем присутствующим, что подчеркивает идею коллективного принятия решений.
Как появился современный Овальный кабинет?
Исторически овальные комнаты были популярны в архитектуре
После инаугурации каждый новый президент США меняет дизайн кабинета по своему вкусу: выбирает новую мебель, проектирует собственный ковер овальной формы, добавляет картины на стены и другие элементы интерьера.