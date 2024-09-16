Почему отключение омывателей фар может привести к штрафу

Напомним, в машине должны быть исправны не только омыватели, но и двигатель, тормоза, также нужно следить за уровнем топлива, давлением в шинах, техническими жидкостями. Все это надо проверять, особенно перед путешествием на автомобиле. Такие поездки требуют особой подготовки.