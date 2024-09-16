Почему отключение омывателей фар может привести к штрафу

Как пишет Правда.ру, есть два способа отключения. В первом случае снимают бампер и перетягивают трубки, во втором — удаляют реле (устройство, которое позволяет замыкать или размыкать электрическую цепь по определенному сигналу).
Но на станции технического обслуживания вряд ли согласятся отключить омыватели. Это объясняется тем, что вмешательства в работу оптической системы машины могут противоречить регламентам, действующим в странах Таможенного союза.
Если ГИБДД обнаружит, что омыватели фар отключили, владельцу авто выпишут штраф. Помимо юридических последствий, такое вмешательство ухудшает видимость, особенно ночью, поскольку грязь на фарах значительно снижает их эффективность.
Напомним, в машине должны быть исправны не только омыватели, но и двигатель, тормоза, также нужно следить за уровнем топлива, давлением в шинах, техническими жидкостями. Все это надо проверять, особенно перед путешествием на автомобиле. Такие поездки требуют особой подготовки.