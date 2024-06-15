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Почему от танцев пчел зависит выживание вида? Видеоразбор

А вы знали, что пчелы, от которых зависит сохранение большинства видов растений, умеют танцевать? В XVIII веке ученые обнаружили, что при взаимодействии друг с другом пчелы прибегают к использованию ритмичных телодвижений, напоминающих танец. Еще через пару столетий зоолог Карл Фриш выяснил, что за танцем стоит целый язык жестов, отвечающий за выживание всего вида. Но как устроен этот язык и что именно говорят на нем пчелы, ответ ищите в видео от редакции ВФокусе Mail.ru.