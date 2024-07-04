Почему от мороженого кажется, что мозг замерз?

Ученые-исследователи предположили, что боль от холода также может быть связана с динамикой кровотока между нёбом и мозгом. Поэтому, чтобы уменьшить неприятные ощущения, можно есть так, чтобы холодный раздражитель минимально соприкасался с чувствительной задней частью нёба. Также лучше есть мороженое медленно, а пить мелкими глотками, тогда черепные нервы не будут так остро реагировать на холод.