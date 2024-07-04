Почему от мороженого кажется, что мозг замерз?

Наверняка у вас возникало ощущение, что от мороженого или холодного напитка как будто начинает замерзать мозг. С таким явлением сталкивались больше половины любителей холодного лакомства. Aif.ru объясняет, почему так происходит.
Почему от мороженого и холодных напитков «замерзает» мозг?
Когда человек ест или пьет что-то холодное, часто возникает ощущение онемения мозга и даже боль. Ученые долго изучали этот феномен и в итоге классифицировали его как «головную боль, вызванную холодом». В народе же это явление называют «заморозкой мозга». Почему оно появляется и представляет ли какую-то опасность?
Боль такого типа возникает, когда холодный раздражитель воздействует на голову или рот. Неприятные ощущения появляются резко, но с исчезновением холода сразу пропадают. Как правило, они локализуются в передней части головы, но могут возникать также в области глаз или ушей.
Такая «заморозка» объясняется достаточно просто: реагируя на холод, сосуды головы резко сужаются. Затем, чтобы согреть замерзший участок, организм направляет туда дополнительный объем крови, и сосуды снова расширяются. Такое быстрое изменение и вызывает онемение или острую боль.
Опасно ли такое замерзание мозга?
Нет, такой кратковременный эффект не представляет опасности, а лишь доставляет дискомфорт. Поэтому вовсе не обязательно отказываться от мороженого и прохладительных напитков.
Ученые-исследователи предположили, что боль от холода также может быть связана с динамикой кровотока между нёбом и мозгом. Поэтому, чтобы уменьшить неприятные ощущения, можно есть так, чтобы холодный раздражитель минимально соприкасался с чувствительной задней частью нёба. Также лучше есть мороженое медленно, а пить мелкими глотками, тогда черепные нервы не будут так остро реагировать на холод.
Источник: https://www.bbc.com