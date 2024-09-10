Почему осы всегда летят прямо в лицо

В начале осени осы становятся будто чуть более надоедливыми. Чаще всего они летят именно в лицо, пугая нас. Но почему они так себя ведут? Разбираемся вместе.
Насекомым необходим белок для того, чтобы заводить потомство. Поэтому ос так часто тянет к мясу, колбасе и сосискам. Но такое поведение у них зафиксировано с начала теплых месяцев. А вот в конце теплого периода, они ищут сладкую пищу.
У ос очень чуткое обоняние, которое позволяет им чувствовать даже микроскопические кусочки еды. Эти самые кусочки могут оставаться у вас на губах или зубах. Осы чувствуют и летят именно в лицо.
Интересно, что осы не могут фокусироваться на таких крупных объектах, как люди, потому что осы имеют фиксированные глаза. Поэтому в поисках еды они суетятся и очень назойливы.
Чем отпугнуть ос?
Лучше не махать руками и не дуть на ос, потому что это их раздражает и насекомые становятся более раздражительными. Поэтому лучше сохранять спокойствие. А для отпугивания использовать специальные спреи, которые продаются в хозяйственных магазинах.
Следите за порядком и чтобы на вашем садовом участке не было ос, убирайте и выкидывайте остатки еды в контейнеры с крышкой. Обратите внимание, что осы не любят мяту. Ее вы можете посадить на своем участке или нанести эфирное масло мяты на одежду, чтобы осы не подлетали к вам близко.
Источник: fitforfun.de.