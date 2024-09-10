Почему осы всегда летят прямо в лицо

Следите за порядком и чтобы на вашем садовом участке не было ос, убирайте и выкидывайте остатки еды в контейнеры с крышкой. Обратите внимание, что осы не любят мяту. Ее вы можете посадить на своем участке или нанести эфирное масло мяты на одежду, чтобы осы не подлетали к вам близко.