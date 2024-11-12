Почему осенью все время хочется спать

Многие жалуются на то, что с наступлением темного времени года приходит сонливость, с которой не справляется даже кофе. Почему так часто мы «засыпаем на ходу» в осенний сезон и что можно с этим сделать, рассказала Анна Абраменкова, врач-терапевт клиники «Будь Здоров».