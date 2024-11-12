Почему осенью все время хочется спать

Процессом сна в нашем организме управляет гормон сна — мелатонин. Его выработка зависит от количества света, попадающего к нам на сетчатку глаза, в наибольшей степени — от спектрального состава света, то есть преимущественно — это дневной свет.
«Чем меньше света, тем больше вырабатывается мелатонин. Естественно, с сокращением светового дня количество света, попадающего на сетчатку, становится меньше. Поэтому мы испытываем сонливость», — говорит терапевт.
Самым значимым для прекращения синтеза мелатонина является так называемый «утренний световой стимул», то есть постепенное увеличение освещенности по утрам, рассвет.
Осенью и зимой рассвет наступает поздно. По этой причине сбивается физиологический ритм выработки мелатонина, мы просыпаемся плохо и, сонные, очень медленно включаемся в работу.
Как побороть сонливость?
Режим сна — это обязательное условие борьбы с дневной сонливостью в осенне-зимний период.
Чтобы организм успевал отдохнуть, а мозг — перезагрузиться, важно спать около 8 часов.
Причем, нужно четко в одно время ложиться и в одно время вставать. Таким образом, организм привыкает циклично вырабатывать мелатонин и циклично прекращать его выработку.
После 17.00 нельзя употреблять ничего, что содержало бы в себе кофеин. Это чай, кофе, всевозможные напитки-энергетики.
Неплохо работают лампы, имитирующие рассвет, которые за какое-то время до пробуждения медленно начинают увеличивать яркость света. И человеку проснуться гораздо легче, потому что организм ощущает, что постепенно светает, и выработка мелатонина постепенно снижается.
Также важно есть небольшими порциями, но часто. После плотного завтрака или обеда довольно скоро нам начинает хотеться спать, причем это непреодолимая сонливость.
Если есть небольшими порциями, то сонливость будет гораздо меньше, потому что объем пищи в желудке небольшой. Да и усваивается она лучше в таком режиме.
А вот использовать БАДы или стимулирующие вещества — очень неправильно — это истощает нашу центральную нервную систему — «мы как будто бы берем у организма взаймы, а возвращать придется с процентами».
«После длительной стимуляции, организм становится значительно менее чувствителен к их действию, а перестимуляция нервной системы в конце концов приведет к повышенной утомляемости, раздражительности, нервозности», — говорит Анна Абраменкова.