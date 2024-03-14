Почему опасно постоянно носить сумку на одном и том же плече — объяснение невролога

В области плечевого пояса, шейного и грудного отдела позвоночника мышечный корсет у большинства людей не очень хорошо развит. И если вес сумки или рюкзака будет избыточным, то у человека может появиться боль в спине, мышечная скованность, головная боль, чувство онемения или покалывания в кистях или пальцах рук.
При этом тело будет вынуждено подстраиваться под неравномерную нагрузку: плечу придётся опуститься, а тазу и грудной клетке — отклониться в противоположную сторону, чтобы скомпенсировать центр тяжести под весом поклажи. Со временем такое положение станет для тела привычным, и вернуть нормальную осанку будет весьма проблематично, предупреждает врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Чтобы избежать проблем с осанкой, Демьяновская советует заменить сумку на рюкзак — он позволит более равномерно распределить тяжести. Важно, чтобы он не болтался свободно, а плотно прилегал к спине. Если отказаться от сумки никак не получается, то нужно регулярно чередовать плечи. Например, прогуливаясь по улице, каждую пару-тройку кварталов переодевать сумку с одного плеча на другое.
Ещё один важный фактор — вес багажа. В норме сумка или рюкзак должны весить не более 10% от массы тела человека (это правило распространяется и на детей). Так, максимальная нагрузка для женщины весом 60 кг — 6 кг.
Также не нужно с фанатизмом закупать продукты в магазине, если на обратном пути вас ждёт долгая пешая прогулка с тяжёлыми пакетами. Лучше разложить покупки по пакетам весом не более 2,5−3 кг и взять их в каждую руку, чтобы равномерно распределить осевую нагрузку.