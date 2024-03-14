Почему опасно постоянно носить сумку на одном и том же плече — объяснение невролога

Многие из нас привыкли носить сумку на одном и том же плече, а кто-то частенько таскает в ней тяжести — из магазина или с работы. Такие, казалось бы, привычные действия могут привести к проблемам с осанкой, исправить которые потом очень проблематично. Об этом Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.