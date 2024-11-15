Почему она сухая? 6 опасных ошибок при варке гречневой каши

Гречневая каша — самый лучший и универсальный гарнир. К котлетам, к гуляшу или бефстроганову, к отбивным, к жареной курице — гречка — отличное сопровождение. Она не только вкусна, но и очень полезна.
По словам врача-терапевта Елены Мановска, гречневая каша содержит большое количество калия, магния, меди, бора, цинка. Это обеспечивает корректную регуляцию гормонов организмом и влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. Гречка положительно влияет на уровень холестерина в крови, помогает сосудам обрести эластичность, способствует снижению давления. В конечном итоге гречка помогает избавляться от атеросклеротических бляшек, тем самым снижая риск инфаркта и инсульта.
Наконец, гречневая каша очень вкусна и легко готовится. Но это не значит, что она всегда получается идеальной и ароматной. Гречку тоже можно испортить, получить сухую безвкусную кашу. Рассказываем, как мы ошибаемся при приготовлении гречневой каши.
Ошибка № 1. Сразу варить
Мыть гречневую крупу уже не обязательно. Сейчас чаще всего она продается достаточно чистой. Если вы купили ее очень дешево, то имеет смысл залить водой и посмотреть, но скорее всего, вода будет чистой.
А вот обжарить гречку перед приготовлением— очень важно. Ее можно прокалить на сухой сковороде, можно обжарить с ложкой растительного масла без запаха и добавить немного соли, перца, пряностей по вкусу. От нагревания вкус становится более насыщенным, каша приобретает незабываемый аромат.
Ошибка № 2. Купить пропаренную
Сейчас очень часто продают дополнительно пропаренную гречневую крупу, которая будет вариться пять минут. К сожалению, вкус у такой каши будет отличаться от привычного, он менее насыщенный. Да и пользы от такой двойной термообработки в крупе остается не так много. Лучше покупать гречку, которую нужно варить 10−15 минут. На упаковке должно быть написано, что это гречка быстрого приготовления.
Ошибка № 3. Залить холодной водой
Гречневая каша готовится на пару. Самая вкусная гречка — пропаренная в кастрюльке, на медленном огне. Если вы обжарили гречневую крупу и заливаете ее водой, то лучше налить сразу горячей. Так будет быстрее создаваться горячий пар, который и будет проваривать гречку.
Ошибка № 4. Широкая кастрюля
Нам нужен пар, чтобы гречневая каша пропаривалась — тогда она будет вкусной и рассыпчатой, идеальной консистенции. Поэтому лучше всего брать высокую кастрюлю с узким дном. Пусть слой каши в ней будет более высоким, тогда крупе достанется хорошее количество пара. Вода не будет быстро выкипать, и каша правильно пропарится.
Ошибка № 5. Открывать крышку
При готовке гречки мы бережем пар. Поэтому после того, как мы залили гречку нужным количеством горячей воды, следует закрыть крышку и поставить таймер на 10−12 минут. За это время каша пропарится и станет вкусной.
Не нужно открывать крышку и перемешивать кашу. Если у вас медленный огонь, то каша не пригорит.
Ошибка № 6. Надолго оставить на огне
Не нужно варить гречневую кашу очень быстро. Но и долго держать ее на огне тоже не стоит. Заливаем кашу двумя частями воды (на один стакан крупы два стакана воды), закрываем крышкой, оставляем на среднем огне на 10−15 минут. Крышку лучше не снимать. В конце отмеренного времени поднимаем крышку и смотрим, если вся вода впиталась в крупу, то кашу можно выключать.