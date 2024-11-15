Почему она сухая? 6 опасных ошибок при варке гречневой каши

Сейчас очень часто продают дополнительно пропаренную гречневую крупу, которая будет вариться пять минут. К сожалению, вкус у такой каши будет отличаться от привычного, он менее насыщенный. Да и пользы от такой двойной термообработки в крупе остается не так много. Лучше покупать гречку, которую нужно варить 10−15 минут. На упаковке должно быть написано, что это гречка быстрого приготовления.