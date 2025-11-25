Почему ограничили платные места в вузах: объяснение социолога

«Первое, это все больше и больше поворот в части подготовки кадров для экономики. Второй момент в увеличении платного приема уходит в плоскость качества подготовки специалистов. Потому что действительно, ни для кого не секрет, что ряд вузов, прежде всего это касается коммерческих, условно говоря, могли набирать не совсем подготовленных абитуриентов. Главное брать количеством, чем больше, тем лучше», — продолжил он.