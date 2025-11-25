Почему ограничили платные места в вузах: объяснение социолога

По словам Татаринцева, у этого решения есть принципиальный момент: появился конкретный перечень направлений подготовки, где ограничения на прием будут действовать.
«Если раньше образовательные организации вузы, в частности, устанавливали самостоятельно эту планку, то теперь эта планка по ряду направлений, утвержденных в перечне, будет устанавливаться уже Министерством образования и науки. Это самый принципиальный момент. Как это будет работать, насколько серьезно изменится положение, покажет практика», — уточнил социолог.
специалист также отметил, что новые правила затрагивают два аспекта: соответствие подготовки специалистов потребностям рынка труда и повышение качества их образования.
«Первое, это все больше и больше поворот в части подготовки кадров для экономики. Второй момент в увеличении платного приема уходит в плоскость качества подготовки специалистов. Потому что действительно, ни для кого не секрет, что ряд вузов, прежде всего это касается коммерческих, условно говоря, могли набирать не совсем подготовленных абитуриентов. Главное брать количеством, чем больше, тем лучше», — продолжил он.
В разговоре со Sputnik Татаринцев также отметил, что новые правила повлияют на порядок переводов студентов между вузами
«А дальше была ситуация какая? Человек, поступивший в один вуз, имеет право потом через перевод зачислиться в другой. Такая лазейка сохранялась, возможно и сохранится, но делать это будет чуть сложнее», — резюмировал эксперт.
Ранее эксперт прокомментировала реформу высшего образования, изменившую сроки обучения на разных специальностях.