Почему огонь горячий

Для того, чтобы зажечь огонь, необходимы три главных составляющих: топливо, кислород и инициация. Топливо содержит химическую энергию, которая заключена в его молекулах, — им может быть древесина, газ, бумага или уголь. Кислород создает реакцию горения. А инициация нужна для того, чтобы запустить данную реакцию. Как правило инициацией считается искра, пламя или повышенная температура.