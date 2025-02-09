Почему одним людям вкус кофе кажется более горьким, чем другим

В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении мозамбиозида, который содержится в зернах арабики. Это вещество примерно в десять раз более горькое, чем кофеин, и активирует два из 25 типов рецепторов, отвечающих за восприятие горечи, — TAS2R43 и TAS2R46. Работа должна была ответить на вопрос, будут ли продукты распада мозамбиозида горькими и смогут ли они повлиять на вкус кофе.