Почему одна одежда пахнет после носки сильнее, чем другая?

Если вы не меняете футболку каждый день, то знаете, что одежда на второй день иногда совсем не пахнет, а иногда запах вполне ощутим. Эксперты наконец объяснили, почему это так — дело не только в том, насколько активным был ваш день, но и в том, из чего сделана одежда.
Рэйчел Маккуин, ученая из Университета Альберты, которая занимается изучением текстиля, рассказала порталу IFLScience, что сам по себе ответ на вопрос «какая ткань сильнее пахнет» простой — полиэстер. Но только недавно ученые наконец выяснили, почему.
Чтобы разобраться в явлении, Рэйчел и ее коллеги имитировали эффект пота от физических упражнений на разных типах ткани. Сперва ткани вымачивали в растворе «искусственного пота», потом сушили в течение получаса и оставляли на день, чтобы сымитировать естественный «цикл жизни» футболки.
Затем нужно было проверить уровень запаха. Поскольку делать это вручную негуманно и недостаточно объективно, команда обратилась к технологии масс-спектрометрии — способа измерения отношения массы к заряду ионов в образце ткани. Эта технология позволяет замерять интенсивность запахов за счет подсчета частиц, распыленных в воздухе.
Результаты показали, что ткани, сделанные из целлюлозы — то есть натуральных волокон вроде хлопка, льна или пеньки — поглощали и выпускали гораздо меньший объем пахучих веществ из жидкости. А вот синтетика и шерсть впитывали «пот» гораздо активнее — и в результате интенсивнее пахли.
Пот в основном состоит из воды, но в нем содержится также и небольшой масляный компонент, который и отвечает в том числе за запах. Ткани из целлюлозы гораздо активнее впитывают воду, поэтому вывод ученых может показаться неочевидным, но вот как раз масляный компонент они игнорируют, в то время как полиэстер активнее впитывает как раз его — поэтому получается, что в нем остаются самые пахучие вещества.
Другие ткани которые впитывают масла, впрочем, гораздо активнее их испускали — уже через сутки нейлон и шерсть переставали пахнуть. А вот полиэстер задерживает запахи надолго, так что его авторы исследования советуют стирать после каждой носки.
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Георгий Мазуркевич