Почему одна одежда пахнет после носки сильнее, чем другая?

Если вы не меняете футболку каждый день, то знаете, что одежда на второй день иногда совсем не пахнет, а иногда запах вполне ощутим. Эксперты наконец объяснили, почему это так — дело не только в том, насколько активным был ваш день, но и в том, из чего сделана одежда.