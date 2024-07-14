Почему одежда выцветает на солнце?

Солнце светит на Землю ультрафиолетовыми лучами, которые в небольших дозах полезны для человека и окружающей среды. Но долгое нахождение под такими лучами может навредить человеческой коже, одежде и любому другому материалу.
Из чего состоит ткань и почему на нее влияет ультрафиолет?
Молекулы любого существующего в мире материала содержат особые области — хромофоры. Именно эти места показывают цвет человеческому глазу, когда на материал падает свет. А свет в свою очередь является потоком фотонов, которые могут как поглощаться хромофорами, так и излучаться ими. Каждый участок длины волны излучения отвечает за определенный цвет, который воспринимается человеческим глазом.
Фотоны солнечного (ультрафиолетового) излучения имеют высокий уровень энергии. Грубо говоря, летят на огромной скорости и бьют довольно сильно, а потому повреждают структуру хромофоров и те теряют способность отражать фотоны определенных длин волн. Это и является причиной быстрого выгорания вещей на солнце.
Эти разрушения могут привести к заболеваниям кожного покрова.
В помещении этот процесс тоже протекает, но гораздо медленнее — ведь оконные стекла поглощают ультрафиолетовые лучи и не пропускает их внутрь.
Какая ткань выгорает на солнце медленнее всего?
Летом стоит выбирать одежду из льна, который не выгорает на солнце и долгое время сохраняет насыщенность цвета, или из хлопка светлых тонов. А одежду из шелка лучше оставить на пасмурные сезоны, потому что этот материал очень быстро выгорает и теряет цвет.