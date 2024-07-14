Почему одежда выцветает на солнце?

Молекулы любого существующего в мире материала содержат особые области — хромофоры. Именно эти места показывают цвет человеческому глазу, когда на материал падает свет. А свет в свою очередь является потоком фотонов, которые могут как поглощаться хромофорами, так и излучаться ими. Каждый участок длины волны излучения отвечает за определенный цвет, который воспринимается человеческим глазом.