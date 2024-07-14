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Почему одежда выцветает на солнце?

Ежегодно в мире утилизируется 92 миллиона тонн одежды. Она рвется, пачкается, растягивается, а еще — выцветает. Почему же одежда теряет цвет после солнца?

Источник: Freepik

Солнце светит на Землю ультрафиолетовыми лучами, которые в небольших дозах полезны для человека и окружающей среды. Но долгое нахождение под такими лучами может навредить человеческой коже, одежде и любому другому материалу.

Из чего состоит ткань и почему на нее влияет ультрафиолет?

Молекулы любого существующего в мире материала содержат особые области — хромофоры. Именно эти места показывают цвет человеческому глазу, когда на материал падает свет. А свет в свою очередь является потоком фотонов, которые могут как поглощаться хромофорами, так и излучаться ими. Каждый участок длины волны излучения отвечает за определенный цвет, который воспринимается человеческим глазом.

Фотоны солнечного (ультрафиолетового) излучения имеют высокий уровень энергии. Грубо говоря, летят на огромной скорости и бьют довольно сильно, а потому повреждают структуру хромофоров и те теряют способность отражать фотоны определенных длин волн. Это и является причиной быстрого выгорания вещей на солнце.

Человеку нельзя долго находиться на солнце по той же причине — фотоны ультрафиолетового излучения разрушают молекулы человеческой кожи.

Эти разрушения могут привести к заболеваниям кожного покрова.

В помещении этот процесс тоже протекает, но гораздо медленнее — ведь оконные стекла поглощают ультрафиолетовые лучи и не пропускает их внутрь.

Какая ткань выгорает на солнце медленнее всего?

Летом стоит выбирать одежду из льна, который не выгорает на солнце и долгое время сохраняет насыщенность цвета, или из хлопка светлых тонов. А одежду из шелка лучше оставить на пасмурные сезоны, потому что этот материал очень быстро выгорает и теряет цвет.