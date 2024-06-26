Почему одежда «садится» при стирке?

Рано или поздно это случается со всеми: кидаете любимую вещь в стиральную машину, достаете, а она уже не того размера, и что делать — непонятно. «Садятся» при стирке хлопковые вещи, с синтетикой такого не случается.
Почему так происходит, Джиллиан Голдфарб, кандидат химических наук и биомолекулярной инженерии в Университете Корнелла, объяснила порталу LiveScience.
Хлопковая ткань создается путем переплетения тонких растительных волокон — собственно, хлопка. Сам он состоит в основном из целлюлозы, природного полимера.
Эти волокна отлично впитывают влагу, намокая растягиваются, а когда высыхают — сжимаются. Синтетические волокна, напротив, воду не впитывают и остаются такими, какими и были.
Во время плетения волокна в нем образуется водородная связь — и когда на ткань влияют вода и тепло, эта связь может изменять свои свойства, из-за чего ткань сжимается. В общем, в том, что ваше любимое платье село, виноват водород.
Но ведь не все вещи сжимаются от любой стирки? Верно. Многое зависит от того, как именно была создана ткань. Тканый хлопок гораздо меньше подвержен деформации, чем вязаный, хотя материал один и тот же.
Джиллиан предлагает представить пересечение волокон тканого хлопка как знак «#», в котором линии попеременно пропущены сверху и снизу. Во время сушки волокна стягиваются, и вертикально пропущенные волокна прижимаются друг к другу. А дальше весь вопрос в том, насколько резко и интенсивно этот процесс происходит. На интенсивность процесса влияет температура воды при стирке и режим горячей сушки. Любое моющее средство тоже частично разрушает водородную связь и усугубляет процесс.
Сжиматься ткань начинает сразу, как ее вынимают из воды, но главное происходит, когда белье сушится: чем выше температура, тем интенсивнее процесс сжатия. Идеально сушить белье при комнатной температуре, когда оно будет медленно сохнуть и остывать. Еще лучше по старинке развесить белье на веревке, когда влажность высокая — так ему точно ничего не грозит.
Кстати, это одна из причин, по которой к хлопку добавляют синтетические волокна — они помогают вещи держать форму.
Что делать, если одежда уже «села»
Конечно, лучше до этого не доводить, но попробовать спасти одежду можно. Если хлопок качественный, можно намочить вещь еще раз и высушить ее под натяжением. Это может частично обратить процесс.
Самый простой инструмент для такой процедуры — паровой утюг, который именно это и делает: насыщает вещь влагой, которую тут же испаряет, разглаживая ткань в процессе. Но если увлечься, одежду можно запросто растянуть сильнее, чем нужно — в этом тоже нет ничего хорошего. В худшем раскладе, если подойти к процессу неаккуратно, предупреждает Голдберг, вы получите вещь, которая местами стянута, местами растянута и вся неровная — вряд ли такая одежда вас обрадует.
А вот еще один жизненно важный вопрос, касающийся стирки: можно ли стирать трусы вместе с носками? Эксперт объяснил, когда это может быть опасно.
Георгий Мазуркевич