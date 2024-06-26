Почему одежда «садится» при стирке?

Самый простой инструмент для такой процедуры — паровой утюг, который именно это и делает: насыщает вещь влагой, которую тут же испаряет, разглаживая ткань в процессе. Но если увлечься, одежду можно запросто растянуть сильнее, чем нужно — в этом тоже нет ничего хорошего. В худшем раскладе, если подойти к процессу неаккуратно, предупреждает Голдберг, вы получите вещь, которая местами стянута, местами растянута и вся неровная — вряд ли такая одежда вас обрадует.