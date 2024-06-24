Почему новорожденные оленята постоянно сворачиваются калачиком под кустом?

Новорожденные олени часто сворачиваются клубочком под кустом. Это нормальное явление, поэтому в большинстве случаев их не нужно трогать, пишет IFLScience.
Крупные животные-охотники используют два подхода к сохранению жизни молодняка, в зависимости от чего делятся на прячущихся и последователей. Ко вторым относятся бизоны и снежные бараны. Их потомство сразу встает на ноги и следует за мамой.
Олени же используют другую стратегию. У детенышей большинства видов этих животных на спине есть пятна, которые тускнеют с возрастом. В детстве же именно они помогают оленятам маскироваться. Когда матери-оленихи идут на охоту за кормом, детеныши сворачиваются калачиком и не двигаются. Так они проводят около 95% своего времени.
Ученые призывают не пытаться спасти олененка, если он лежит один в лесу под кустом, свернувшись калачиком. Нужно оставить животное в покое и дать ему дождаться маму. Она помнит, где спрятала своего детеныша, поэтому обязательно его найдет, если люди не решат его забрать. Прикосновение к оленятам может увеличить их шансы быть отвергнутыми матерью, поскольку она сможет уловить человеческий запах, предупреждают эксперты. Они подчеркивают, что, если забрать Бэмби, это резко снизит его шансы на выживание — этих животных сложно выращивать в неволе.
Вместе с тем в некоторых случаях им действительно может быть нужна помощь человека. Например, если новорожденного оленя нашли рядом с мертвой матерью, если он ранен, тревожно блеет или сам ищет вашего внимания. В таких случаях нужно обратиться в местную службу охраны диких животных.
Кстати, некоторые виды применяют физические наказания по отношению к своим детенышам. Например, недавно ученые выяснили, что рыбы бьют молодых особей, чтобы заставить их вести себя определенным образом.
Айгуль Сабитова