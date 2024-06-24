Почему новорожденные оленята постоянно сворачиваются калачиком под кустом?

Ученые призывают не пытаться спасти олененка, если он лежит один в лесу под кустом, свернувшись калачиком. Нужно оставить животное в покое и дать ему дождаться маму. Она помнит, где спрятала своего детеныша, поэтому обязательно его найдет, если люди не решат его забрать. Прикосновение к оленятам может увеличить их шансы быть отвергнутыми матерью, поскольку она сможет уловить человеческий запах, предупреждают эксперты. Они подчеркивают, что, если забрать Бэмби, это резко снизит его шансы на выживание — этих животных сложно выращивать в неволе.