Почему Неву так назвали?

Нева — одна из самых известных рек России, которая протекает по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, соединяющая Ладожское озеро с Невской губой Финского залива Балтийского моря.
А вы когда-нибудь задумывались, почему Неву назвали именно Невой? Ответ кажется очевидным, однако многие исследователи не могут прийти к единому мнению. В этимологических же словарях версия одна.
Название реки имеет финские корни, поэтому и Ладожское озеро раньше именовали Нево. Финское слово Neva относится к определенному типу болотистой местности.
Название Невы восходит к финскому названию Nevajoki — «болотистая река», образованному от слова neva — «болото».
Другие же допускают происхождение названия главной реки Санкт-Петербурга от шведского слова ny, которое переводится на русский как «новый».
Ранее стало известно, что означает словосочетание «коломенская верста».
Анна Морозова