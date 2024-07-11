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Почему Неву так назвали?

Основная версия перевода такая очевидная, что многие не задумываются об этом.

Нева — одна из самых известных рек России, которая протекает по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, соединяющая Ладожское озеро с Невской губой Финского залива Балтийского моря.

А вы когда-нибудь задумывались, почему Неву назвали именно Невой? Ответ кажется очевидным, однако многие исследователи не могут прийти к единому мнению. В этимологических же словарях версия одна.

Название реки имеет финские корни, поэтому и Ладожское озеро раньше именовали Нево. Финское слово Neva относится к определенному типу болотистой местности.

Название Невы восходит к финскому названию Nevajoki — «болотистая река», образованному от слова neva — «болото».

Другие же допускают происхождение названия главной реки Санкт-Петербурга от шведского слова ny, которое переводится на русский как «новый».

Ранее стало известно, что означает словосочетание «коломенская верста».

Анна Морозова