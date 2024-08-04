Почему немеют руки и пальцы?

Если такой случай был единичным, вряд ли можно говорить о наличии патологий. Но онемение является симптомом заболевания, если наблюдается на регулярной основе или сопровождается болью, слабостью, изменением цвета кожи. В таком случае рекомендуется обратиться к врачу для проведения обследования и установления причины. Терапевт проведет осмотр, направит на лабораторную диагностику и выяснит, в чем причина онемения. А при необходимости сориентирует в выборе узкого специалиста.