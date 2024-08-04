Онемение рук — частый симптом некоторых заболеваний, вызванных разными причинами. Когда онемение рук и пальцев является тревожным звоночком и что делать если это явление наблюдается на регулярной основе, расскажет aif.ru.
Что такое онемение?
Онемение — это состояние, при котором человек испытывает снижение или полное отсутствие чувствительности в определенной области тела. Оно может сопровождаться различными ощущениями, такими как покалывание, жжение или «мурашки».
Онемение проявляется при неврологических заболеваниях, травмах, болезнях сосудов. Наблюдается постоянно или беспокоит периодически, в некоторых случаях может сочетаться с болью, парестезиями, слабостью, атрофией мышц.
Онемение может быть временным или хроническим и может возникать по различным причинам:
- сдавливание нервов — например, при длительном пешем путешествии или неправильном положении тела во сне;
- недостаток кровообращения — такое бывает при застое крови в конечностях;
- повреждение нервов из-за травмы или диабетической невропатии;
- заболевания, такие как инсульт, рассеянный склероз или межпозвоночные грыжи, могут вызвать онемение.
Если онемение является постоянным или сопровождается другими симптомами, такими как боль, слабость или потеря координации, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения.
Почему немеют руки и пальцы?
Онемение рук может быть вызвано различными причинами. Вот некоторые из самых распространенных факторов:
- Синдром запястного канала. Сжатие срединного нерва в области запястья может вызывать онемение, покалывание и слабость в руках. Как правило, это возникает при долгой работе на компьютере или ноутбуке.
- Синдром грудного выхода. Сжатие нервов и кровеносных сосудов, выходящих из грудной клетки, также может приводить к онемению в руках.
- Обострение заболеваний, таких как атеросклероз, может ограничивать приток крови к конечностям.
- Ушибы, вывихи или переломы могут вызвать онемение. Повреждения шейного отдела позвоночника также могут привести к потере чувствительности.
- Долгое пребывание в неудобной позе. Длительное давление на нервы или кровеносные сосуды может аукнуться временным онемением.
- Дефицит витаминов, особенно витаминов группы B (B12, B1), а также витаминов A и E, может повлиять на работу нервной системы. Соответственно, это отразится на пальцах рук — они будут терять чувствительность.
- Чрезмерное употребление алкоголя также может вызывать повреждение нервов, что приведет к онемению рук.
- Переохлаждение. От мороза сужается просвет между сосудами и чувствительность конечностей нарушается.
Как избавиться от онемения рук и пальцев?
Если такой случай был единичным, вряд ли можно говорить о наличии патологий. Но онемение является симптомом заболевания, если наблюдается на регулярной основе или сопровождается болью, слабостью, изменением цвета кожи. В таком случае рекомендуется обратиться к врачу для проведения обследования и установления причины. Терапевт проведет осмотр, направит на лабораторную диагностику и выяснит, в чем причина онемения. А при необходимости сориентирует в выборе узкого специалиста.
Врач-остеопат Владимир Животов объяснил читателям aif.ru: «Онемение рук необходимо лечить, снимая спазм с мышц. Основные методы — растяжение и согревание. Это те процедуры, которые мы должны выполнять регулярно, чтобы поддерживать себя в хорошем тонусе — спорт, растяжки, баня и сауна».
Также эксперт предложил несколько упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях, чтобы снять излишнее напряжение с мышц. Это облегчит ваше состояние и поможет справиться с онемением рук и пальцев.