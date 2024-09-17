Почему немеют губы

Онемение губ может быть вызвано самыми разными факторами, и для устранения некоторых может даже потребоваться операция. Далеко не всегда онемение губ — это симптом серьезного заболевания, но если у вас это возникает достаточно часто, то стоит обратиться к врачу. По каким причинам немеют губы и когда это бывает тревожным звоночком, расскажет aif.ru.