Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему немеют губы

Есть десять разных факторов, которые вызывают онемение губ, и для устранения некоторых может даже потребоваться операция.

Источник: Газета.Ру

Онемение губ может быть вызвано самыми разными факторами, и для устранения некоторых может даже потребоваться операция. Далеко не всегда онемение губ — это симптом серьезного заболевания, но если у вас это возникает достаточно часто, то стоит обратиться к врачу. По каким причинам немеют губы и когда это бывает тревожным звоночком, расскажет aif.ru.

Из-за чего может возникать онемение губ?

Все причины онемения губ можно разделить на десять групп:

  • Неврологические причины. Повреждение или раздражение нерва, отвечающего за чувствительность губ, может вызывать онемение.
  • Простуда или грипп. Вирусные инфекции могут приводить к временным нарушениям чувствительности.
  • Аллергические реакции. Аллергия на продукты, медикаменты или косметику может вызывать отек и онемение губ.
  • Дефицит витаминов группы B, особенно B12, может влиять на нервную систему и вызывать онемение.
  • Заболевания сосудов. Проблемы с кровообращением, такие как атеросклероз или синдром Рейно, могут приводить к онемению губ.
  • Ушибы или травмы головы и шеи могут повредить нервы и вызвать онемение.
  • Употребление алкоголя или наркотиков. Некоторые вещества могут временно нарушать чувствительность.
  • Стресс и тревога. Психологические факторы могут проявляться в физическом дискомфорте, включая онемение губ.
  • Системные заболевания, такие как диабет, аутоиммунные расстройства или расстройства щитовидной железы.
  • Стоматологические патологии, такие как гингивит (воспаление слизистой оболочки десен) пародонтит или флюс.

Что делать, если немеют губы?

Если онемение губ происходит регулярно, то в первую очередь необходимо обратиться к специалисту. Не пытайтесь заниматься самолечением! Слишком разные методы для устранения проблемы существуют, и если с аллергической реакцией помогут справиться обычные антигистаминные препараты, то невралгию или гипервентиляцию, равно как и проблемы с кровообращением, должны диагностировать и лечить специалисты.

Если онемение губ сохраняется или сопровождается другими симптомами (например, головокружением, слабостью, покалыванием в других частях тела), то после тщательного обследования может быть назначена операция.

Необходимость хирургического вмешательства может рассматриваться только в том случае, если онемение губ вызвано конкретными состояниями, такими как:

  • Зажим нерва. Если причиной является сжатие нерва (например, невропатия), может потребоваться хирургическая декомпрессия.
  • Травмы. В случае травмы, повредившей нервы, может потребоваться восстановительное хирургическое вмешательство.
  • Опухоль. Наличие опухоли, оказывающей давление на нервы или сосуды, также может быть показанием для хирургического лечения.
  • Сосудистые заболевания. В редких случаях может потребоваться операция по восстановлению кровоснабжения, если онемение связано с серьезными сосудистыми проблемами.

Хирургическое лечение должно обсуждаться с врачом-специалистом, таким как невролог или хирург, после полного диагностического обследования. Важно учитывать, что в большинстве случаев онемение губ может быть эффективно устранено другими методами, такими как медикаментозное лечение, физиотерапия или изменения в образе жизни.