Почему немеют губы

Онемение губ может быть вызвано самыми разными факторами, и для устранения некоторых может даже потребоваться операция. Далеко не всегда онемение губ — это симптом серьезного заболевания, но если у вас это возникает достаточно часто, то стоит обратиться к врачу. По каким причинам немеют губы и когда это бывает тревожным звоночком, расскажет aif.ru.
Из-за чего может возникать онемение губ?
Все причины онемения губ можно разделить на десять групп:
- Неврологические причины. Повреждение или раздражение нерва, отвечающего за чувствительность губ, может вызывать онемение.
- Простуда или грипп. Вирусные инфекции могут приводить к временным нарушениям чувствительности.
- Аллергические реакции. Аллергия на продукты, медикаменты или косметику может вызывать отек и онемение губ.
- Дефицит витаминов группы B, особенно B12, может влиять на нервную систему и вызывать онемение.
- Заболевания сосудов. Проблемы с кровообращением, такие как атеросклероз или синдром Рейно, могут приводить к онемению губ.
- Ушибы или травмы головы и шеи могут повредить нервы и вызвать онемение.
- Употребление алкоголя или наркотиков. Некоторые вещества могут временно нарушать чувствительность.
- Стресс и тревога. Психологические факторы могут проявляться в физическом дискомфорте, включая онемение губ.
- Системные заболевания, такие как диабет, аутоиммунные расстройства или расстройства щитовидной железы.
- Стоматологические патологии, такие как гингивит (воспаление слизистой оболочки десен) пародонтит или флюс.
Что делать, если немеют губы?
Если онемение губ происходит регулярно, то в первую очередь необходимо обратиться к специалисту. Не пытайтесь заниматься самолечением! Слишком разные методы для устранения проблемы существуют, и если с аллергической реакцией помогут справиться обычные антигистаминные препараты, то невралгию или гипервентиляцию, равно как и проблемы с кровообращением, должны диагностировать и лечить специалисты.
Если онемение губ сохраняется или сопровождается другими симптомами (например, головокружением, слабостью, покалыванием в других частях тела), то после тщательного обследования может быть назначена операция.
Необходимость хирургического вмешательства может рассматриваться только в том случае, если онемение губ вызвано конкретными состояниями, такими как:
- Зажим нерва. Если причиной является сжатие нерва (например, невропатия), может потребоваться хирургическая декомпрессия.
- Травмы. В случае травмы, повредившей нервы, может потребоваться восстановительное хирургическое вмешательство.
- Опухоль. Наличие опухоли, оказывающей давление на нервы или сосуды, также может быть показанием для хирургического лечения.
- Сосудистые заболевания. В редких случаях может потребоваться операция по восстановлению кровоснабжения, если онемение связано с серьезными сосудистыми проблемами.
Хирургическое лечение должно обсуждаться с врачом-специалистом, таким как невролог или хирург, после полного диагностического обследования. Важно учитывать, что в большинстве случаев онемение губ может быть эффективно устранено другими методами, такими как медикаментозное лечение, физиотерапия или изменения в образе жизни.