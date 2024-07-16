Почему нельзя убивать пауков?

С пауками связано множество различных примет и древних поверий. Например, наши предки считали, что увидеть паука на постели предвещает получение новостей, на окне — деньги, в шкафу — обновки, в коридоре — гостя, а на кухне — ссоры и конфликты. Также считалось, что убийство паука может повлечь негативные события в жизни, в том числе болезни, бедность и другие беды. Современная наука тоже выступает за сохранение пауков.
В чем важность пауков?
Биологи из Базельского университета (Швейцария) и Бранденбургского технологического университета (Германия) подсчитали, что общий вес пауков на Земле составляет 25 млн тонн. Это больше, чем биомасса человечества (оценивается в пределах 400 миллионов тонн). При этом пауки убивают и пожирают от 400 до 800 миллионов тонн добычи каждый год. Большинство пауков питаются другими членистоногими и насекомыми, среди которых много вредителей, уничтожающих урожай, и возбудителей опасных болезней. В числе последних комары, которые являются одними из самых смертоносных животных, при этом биомасса этих насекомых примерно такая же, как у человечества.
Таким образом, пауки держат под контролем популяции вредителей и опасных животных. Ученые говорят, что без этих членистоногих человечество было бы охвачено эпидемиями, которые распространяют насекомые, и столкнулось бы со значительной потерей урожая от вредителей.
Кроме того, пауки и сами являются пищей для многих животных. В том числе для ящериц, тритонов, змей, лягушек, жаб, летучих мышей и птиц. Такими образом, они занимают важное место в пищевой цепи.
Согласно исследованию энтомологов из Университета штата Северная Каролина (США), в жилом доме в среднем обитает около 100 видов членистоногих. При этом люди не так часто сталкиваются с пауками у себя в квартире, так как те стремятся избегать встреч с жильцами. К тому же пауки кусают людей крайне редко. Поэтому ученые призывают не убивать этих полезных соседей. Если же присутствие паука в доме вызывает неприятные чувства, его рекомендуют просто вынести на улицу.