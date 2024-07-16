Почему нельзя убивать пауков?

Биологи из Базельского университета (Швейцария) и Бранденбургского технологического университета (Германия) подсчитали, что общий вес пауков на Земле составляет 25 млн тонн. Это больше, чем биомасса человечества (оценивается в пределах 400 миллионов тонн). При этом пауки убивают и пожирают от 400 до 800 миллионов тонн добычи каждый год. Большинство пауков питаются другими членистоногими и насекомыми, среди которых много вредителей, уничтожающих урожай, и возбудителей опасных болезней. В числе последних комары, которые являются одними из самых смертоносных животных, при этом биомасса этих насекомых примерно такая же, как у человечества.