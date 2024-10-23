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Почему нельзя терпеть головную боль?

Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением.

Источник: Freepik

Головная боль возникает внезапно — иногда человек просыпается и сразу чувствует недомогание. Причиной неприятных ощущений часто называют плохой сон, изменение погоды, а купируют болевой приступ специальными препаратами — анальгетиками и анестетиками или ждут, что само пройдет. Почему нельзя игнорировать головные боли, читайте в справке aif.ru.

Почему вредно терпеть головную боль?

Головная боль — сильный стресс для организма. В момент приступа увеличивается нагрузка на кровеносную систему — повышается уровень адреналина, учащается пульс, нарушается тонус крупных артерий и, как следствие, кровоток, растет артериальное давление. В результате всех этих изменений человек может упасть в обморок или даже перенести инсульт. Кроме того, боль в голове порождает сосудистые нарушения, которые могут привести к поражению мозговой ткани и гибели нервных клеток.

О чем может говорить головная боль?

Головная боль — вторичный признак ряда заболеваний, то есть она не возникает сама по себе. Сосудистые патологии, артериальная гипертензия, новообразования в мозге, ишемия миокарда, инфекционные заболевания, болезни уха, горла и носа — об этих и других опасных состояниях здоровья могут сигнализировать болевые приступы.

Вся информация, касающаяся здоровья и медицины, представлена исключительно в ознакомительных целях. Необходима консультация специалиста.