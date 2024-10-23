Почему нельзя терпеть головную боль?

Головная боль — сильный стресс для организма. В момент приступа увеличивается нагрузка на кровеносную систему — повышается уровень адреналина, учащается пульс, нарушается тонус крупных артерий и, как следствие, кровоток, растет артериальное давление. В результате всех этих изменений человек может упасть в обморок или даже перенести инсульт. Кроме того, боль в голове порождает сосудистые нарушения, которые могут привести к поражению мозговой ткани и гибели нервных клеток.