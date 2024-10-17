Почему нельзя ставить горячее в холодильник?

Во-первых, повысится температура и влажность в камере. Так как холодильник не может мгновенно вернуть температуру до заданного ранее параметра, остальные продукты будут некоторое время храниться в неоптимальных условиях. В результате готовая еда испортится быстрее, а тот или иной продукт может начать гнить или покрыться плесенью.