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Почему нельзя ставить горячее в холодильник?

Aif.ru рассказывает о том, что может произойти, если поставить в холодильник горячую еду.

Источник: Freepik

Общеизвестным фактом является то, что ставить в холодильник можно только остывшие продукты. Об этом говорится в инструкциях ко многим соответствующим приборам. Aif.ru разобрался, как горячие блюда могут повлиять на работу холодильника и каким еще негативным последствиям они могут привести.

Что произойдет, если поставить в холодильник горячую еду?

Во-первых, повысится температура и влажность в камере. Так как холодильник не может мгновенно вернуть температуру до заданного ранее параметра, остальные продукты будут некоторое время храниться в неоптимальных условиях. В результате готовая еда испортится быстрее, а тот или иной продукт может начать гнить или покрыться плесенью.

Может ли холодильник сломаться?

Холодильник сразу не поломается, но хранение в нем горячей пищи может постепенно привести к износу различных механизмов прибора. В первую очередь, компрессора, ведь, чтобы вернуть температуру до заданного уровня, ему придется работать интенсивнее обычного.

Кроме того, из-за контакта горячего и холодного появляется конденсат, который в холодильниках с капельной системой разморозки оседает на задней стенке. В результате образуется слой инея, ухудшающий теплообмен камеры с системой охлаждения. Это также создает повышенную нагрузку на компрессор.

Регулярное хранение горячей еды в холодильнике также может стать причиной нарушения работы термостата или поломки капиллярной трубки, через которую подается хладагент. Из-за резкого нагревания холодных стеклянных полок в холодильнике они могут лопнуть, а контакт горячей пищи с пластиковыми деталями способен приводить к их деформации.

Какие есть еще последствия хранения горячей еды в холодильнике?

Длительная работа компрессора потребует большего количества электроэнергии — а это дополнительные расходы на оплату этого ресурса. Это актуально даже для холодильников, которые относятся к высокому классу энергоэффективности.