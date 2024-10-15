Почему нельзя спать на закате

Суеверные люди стараются не спать в то время, когда солнце клонится к закату. Считается, что такой отдых не дает силы, а наоборот, отнимает их. Также, согласно одной из примет, сон на закате солнца может привести к бедности и даже ранней смерти.
С чем связана эта примета?
Примета про сон на закате связана с верой многих древних культур в то, что во время захода солнца происходит переход душ умерших в иной мир. В частности, древние египтяне считали, что в это время лодка с душами покойных отправляется в подземное царство. Поэтому если лечь спать на закате, мертвые могут забрать с собой душу спящего.
Подобные легенды были также у некоторых язычников, христиан и мусульман. Они заканчивали погребальные ритуалы до заката солнца, чтобы душа покойника успела отправиться в иной мир и не заблудиться в темноте. Но считалось, что по пути неупокоенная душа может навредить живым, если они в это время спят.
Есть и рациональное объяснение этой приметы. Как рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-сомнолог Роман Бузунов, сон вечером может нарушить качество ночного сна.
«Часто бывает так, что пенсионер поужинал, подремал, а потом заснуть не может. Или человек устал после работы, вечером телевизор посмотрел, задремал, потом пошел в постель — сон исчез. Как дневной сон освежает — человек может 10−15 минут поспать и получить запас бодрости на несколько часов — так же можно и вечером перебить сон», — пояснил специалист.
Также постоянное желание спать ранним вечером может говорить о наличии какой-либо проблемы со здоровьем, пишет «Московский комсомолец». Например, хронической усталости, депрессии, нарушении в работе щитовидной железы, проблемах с сосудами или печенью и пр.