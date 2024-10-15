Почему нельзя спать на закате

«Часто бывает так, что пенсионер поужинал, подремал, а потом заснуть не может. Или человек устал после работы, вечером телевизор посмотрел, задремал, потом пошел в постель — сон исчез. Как дневной сон освежает — человек может 10−15 минут поспать и получить запас бодрости на несколько часов — так же можно и вечером перебить сон», — пояснил специалист.