Почему нельзя спать головой на север?

Существует множество поверий, традиций и суеверий, связанных с выбором направления, в котором следует спать. Одно из них предписывает не ставить кровать изголовьем на север.
Почему не рекомендуется спать головой на север?
В частности, важность сна в правильном направлении подчеркивает Васту-шастра — традиционная индуистская система архитектурного планирования и дизайна. Ее приверженцы считают, что части тела человека соответствуют полюсам Земли: голова — это север, а ноги — юг. Поэтому спать головой на север это учение не рекомендует — такое положение якобы сталкивает два одинаковых полюса. Лучшим направлением для сна, согласно Васту-шастре, является головой на юг. Считается, что такое положение увеличивает продолжительность жизни, снижает кровяное давление и дает человеку ощущение прилива энергии.
Современный индийский гуру и мистик Садхгуру (настоящее имя Джагги Васудев) также советует не ставить кровать изголовьем на север. В своем учении он тоже ссылается на действие магнитного поля Земли. По словам Садхгуру, в крови содержится достаточное количество железа, ее «тянет» на север, то есть к мозгу, если в эту сторону обращено изголовье кровати и человек находится в северном полушарии. В результате, происходит избыточное кровообращение головы, что может приводить к беспокойному сну, бессоннице, хронической усталости, проблемам с сосудами и повышает риск инсульта. По словам гуру, особенно опасно спать головой на север пожилым людям, так как с возрастом сосуды головы становятся более хрупкими.
Что говорит наука?
В настоящее время нет никаких научных доказательств того, что спать головой на север опасно для здоровья.
«Религиозные и эзотерические представления о “правильном” расположении тела во сне, конечно же, не имеют под собой научного обоснования». Никаких серьезных доказательных работ на данный момент нет. Ни в одной из клинических рекомендаций нет никакой информации о «лучшем положении для сна по сторонам света», — приводит слова врача-сомнолога, профессора, доктора медицинских наук Романа Бузунова издание «Чемпионат».
Доктор отмечает, что лучшим расположением кровати является такое, при котором человека не беспокоят во сне свет из-под двери, от уличных фонарей или раннего рассвета, сквозняк от окна и жар от батареи или обогревателя. Также люди чувствуют себя психологически безопаснее, если видят со своего спального места дверь, говорит Бузунов.
Что касается положения тела во сне, важно выбирать такое, при котором сохраняется баланс позвоночника. Наиболее здоровое положение позвоночного столба обеспечивает сон на боку или на спине, отмечает сомнолог.