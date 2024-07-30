Почему нельзя спать головой на север?

Современный индийский гуру и мистик Садхгуру (настоящее имя Джагги Васудев) также советует не ставить кровать изголовьем на север. В своем учении он тоже ссылается на действие магнитного поля Земли. По словам Садхгуру, в крови содержится достаточное количество железа, ее «тянет» на север, то есть к мозгу, если в эту сторону обращено изголовье кровати и человек находится в северном полушарии. В результате, происходит избыточное кровообращение головы, что может приводить к беспокойному сну, бессоннице, хронической усталости, проблемам с сосудами и повышает риск инсульта. По словам гуру, особенно опасно спать головой на север пожилым людям, так как с возрастом сосуды головы становятся более хрупкими.