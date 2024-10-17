С самого детства буквально каждый из нас слышал о семи годах несчастья, в случае, если посмотреть в разбитое зеркало. Но почему же нельзя смотреть в разбитое или треснутое зеркало?
Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало?
С зеркалами связано много суеверий и примет. Одни считают зеркало проводником в мир духов, некоторые — в другие измерения. Есть несколько примет. Например, по одной из них считается, что посмотреть в разбитое зеркало равно ускорить процесс старения. По другой — жди семь лет несчастья. А еще одна версия и вовсе гласит, что через разбитое зеркало передается негативный опыт прошлого владельца этого стекла.
Отчасти такие приметы связаны с тем, что к зеркалу в принципе неоднозначное отношение. Это необычный кусок стекла, в котором все отражается. В мире, где достаточное количество вещей люди привыкли объяснять верой в сверхъестественное, зеркало быстро отнесли к предмету повышенной опасности.
То есть зеркало считали фактическим порталом в мир духов. А еще наши предки считали, что зеркало может накапливать энергию, поэтому и трескается оно из-за переполненности этой самой энергии. Таким образом, если зеркало треснуло или разбилось, то это либо от «переполненности» энергией, либо зеркало «отразило» негатив и порчу, наведенную на человека.
Если вы не верите в приметы, то не забудьте все равно соблюдать осторожность, но не в следующие семь лет, а просто во время уборки разбитого стекла. Обязательно пользуйтесь толстыми хозяйственными перчатками и протрите после полы влажной тряпкой, чтобы собрать микроосколки и не наступить на них.