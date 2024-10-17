Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало?

С зеркалами связано много суеверий и примет. Одни считают зеркало проводником в мир духов, некоторые — в другие измерения. Есть несколько примет. Например, по одной из них считается, что посмотреть в разбитое зеркало равно ускорить процесс старения. По другой — жди семь лет несчастья. А еще одна версия и вовсе гласит, что через разбитое зеркало передается негативный опыт прошлого владельца этого стекла.