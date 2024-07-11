Почему нельзя сидеть нога на ногу?

Многие из нас настолько привыкли закидывать ногу на ногу, что даже не замечают этого. Такая поза перераспределяет вес тела и нагрузку на нижние отделы позвоночника. В таком положении расслабляются мышцы, и на время нам становится легче.
Что происходит с позвоночником?
С точки зрения эволюции, наш позвоночник создан скорее для ходьбы и бега, а не для сидения за компьютером. Поскольку сидячая поза является неестественной, наш организм подвергается нагрузке, к которой он не приспособлен.
Когда мы сидим не закидывая ногу на ногу, мышцы спины продолжают работать практически в положении стоя, а нижние отделы позвоночника и кости таза получают максимальную нагрузку.
Если же закинуть ногу на ногу, ось тела меняется, а нагрузка перераспределяется. В такой позе перенапрягаются суставы, связки и мышцы, а также брюшной пресс.
Как итог, со временем прогрессируют боли в спине, усиливается сколиоз, появляются межпозвоночные грыжи и костные наросты на позвонках.
Что происходит с другими органами?
Помимо проблем с позвоночником, закидывание ноги на ногу провоцирует нарушение венозного кровотока в ногах и органах малого таза, из-за чего повышается артериальное давление. К тому же страдают коленные и тазобедренные суставы.
У любителей сидеть нога на ногу часто отмечается поражение малоберцовых нервов. Это происходит потому, что часть малоберцового нерва проходит поверхностно и поэтому легко травмируется.
Когда мы кладем ногу на ногу, происходит сдавливание этого нерва, а также сосудов, которые его питают. Если такую позу принимать постоянно, может развиться слабость сгибания стопы, покалывание и онемение голени.
Профилактика
Чтобы избежать проблем с кровообращением и позвоночником, нужно больше двигаться и перестать класть ногу на ногу. При сидячей работе лучше всего каждый час делать небольшой перерыв на разминку. Если есть возможность, можно приобрести ортопедическую мебель.
Помимо прочего, можно самостоятельно улучшить свое рабочее место.
- отрегулируйте высоту кресла так, чтобы колени сгибали не меньше, чем на 90 градусов;
- можно использовать невысокую подставку для ног, то улучшить кровообращение при длительном сидении;
- монитор компьютера должен находиться на уровне глаз и стоять к вам ровно, а не наискосок.
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Анна Морозова