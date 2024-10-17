Почему нельзя сидеть на столе?

Наши предки не всегда могли объяснить то, что происходит вокруг них, поэтому были придуманы приметы, в которые и по сей день люди охотно верят. Примет и суеверий огромное множество, и они «регламентируют» самые разные стороны нашей жизни. Некоторые не потеряли свою актуальность. Например, запрет сидеть на столе.