Наши предки не всегда могли объяснить то, что происходит вокруг них, поэтому были придуманы приметы, в которые и по сей день люди охотно верят. Примет и суеверий огромное множество, и они «регламентируют» самые разные стороны нашей жизни. Некоторые не потеряли свою актуальность. Например, запрет сидеть на столе.
Почему нельзя сидеть на столе?
У наших предков, да и у нас, стол является местом, за которым собирается вся семья. Это некий центральный объект в доме, и нужно относиться к нему с уважением. Издавна считалось, что, усевшись на стол, люди притягивают неприятности: нищету, бедность, болезни, а также отсутствие везения и удачи.
Часто запрет на сидение на столе связывали с личной жизнью, поэтому считалось, что девушки, усевшись на стол, не могут выйти замуж и остаются в одиночестве. Той же силой обладает сидение на углу стола. Интересно, что для мужчин сидение у угла, напротив, означает привлечение богатства в жизнь и обзаведение собственной жилплощадью.
Тем не менее сидеть на столе не разрешается никому: ни детям, ни взрослым, независимо от пола. Конечно, верить или нет в приметы — личное дело каждого. Но если подумать, то дело в банальных правилах гигиены и этикета.
Вы садитесь на стулья, скамейки, кресла в автомобиле, и потом сесть на стол — значит принести огромное количество микробов и бактерий, которые оттуда пойдут прямиком в ваш организм.