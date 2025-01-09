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Почему нельзя продавать банковскую карту и чем это грозит

В Интернете встречаются предложения продать банковскую карту — например, за 50 тысяч рублей. Откликаться на них не стоит: их рассылают мошенники. Эксперты рассказали, что будет, если отдать свою карту другим людям.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как выглядит схема

Как пишет «Объясняем. РФ», аферисты в соцсетях или мессенджерах с предлагают продать им ненужную банковскую карту или доступ в онлайн-банк. Злоумышленники уверяют, что им это нужно для перевода зарплат сотрудникам или работы с криптовалютами. Также аферисты просят пин-код и сим-карту, на которую зарегистрирована карта.

Зачем злоумышленникам карточка

С чужой банковской картой злоумышленники могут, например, «отмывать» деньги, то есть легализовывать средства, которые получили незаконно. Также они могут таким образом работать на финансовые пирамиды — например, оплачивать их незаконную рекламу, переводить деньги участникам схемы. Кроме того, с чужой карточкой можно брать кредиты на владельца и выводить деньги, оформлять и получать за человека его пособия от государства. Аферисты могут с ее помощью заниматься и другими видами мошенничества.

Чем грозит продажа карты

В первую очередь продажа своей карты может привести к потере денег. Злоумышленники, как говорилось выше, могут оформить кредит на имя владельца. Банк, узнав о продаже карты, блокирует счет и заносит человека в черный список. После этого ни одна финансовая организация не выдаст ему новую карту.

Эксперты предупреждают, что могут быть еще более серьезные последствия. Правоохранители внесут владельца в базу данных, и при смене работы он рискует не пройти проверку безопасности. Кроме того, каждого, чьей картой пользовались мошенники или другие злоумышленники, могут заподозрить в соучастии в преступлении. За это полагается уголовное наказание, и доказывать свою непричастность придется в суде.

Если уже продали карту

В этом случае нужно связаться с банком по телефону, в приложении или прийти лично в отделение. Нужно объяснить ситуацию сотрудникам, а потом написать заявление в полицию и назвать контакты мошенника. Также стоит пожаловаться на аккаунт афериста в социальной сети или мессенджере.

Напомним, если у клиента есть непогашенные задолженности или его операции кажутся подозрительными, банк может заморозить деньги на его счете.