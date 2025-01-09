Почему нельзя продавать банковскую карту и чем это грозит

С чужой банковской картой злоумышленники могут, например, «отмывать» деньги, то есть легализовывать средства, которые получили незаконно. Также они могут таким образом работать на финансовые пирамиды — например, оплачивать их незаконную рекламу, переводить деньги участникам схемы. Кроме того, с чужой карточкой можно брать кредиты на владельца и выводить деньги, оформлять и получать за человека его пособия от государства. Аферисты могут с ее помощью заниматься и другими видами мошенничества.