Почему нельзя поздравлять с днем рождения заранее?

Запрет поздравлять с днем рождения заранее, действительно, не больше, чем суеверие. Этому убеждению нет объективного объяснения, кроме связи с днем крещения или Днем ангела. Раньше днем рождения считали не день фактического появления на свет, а дату крещения. Считалось, что в период до проведения церковного обряда ребенок не был защищен от злых сил и любые поздравления могли обернуться против него.