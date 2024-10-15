Почему нельзя поздравлять с днем рождения заранее?

К празднованию дня рождения можно относиться по-разному, но принимать поздравления от родных, близких и знакомых, слушать теплые пожелания и комплименты в свой адрес, несомненно, очень приятно. Старшее поколение убеждено, что поздравлять именинника нужно только в день, когда он родился, и ни днем раньше — считается, что это плохая примета. Чем грозят заблаговременные поздравления, разобрался aif.ru.
Какие есть суеверия по поводу поздравлений с днем рождения заранее?
Запрет поздравлять с днем рождения заранее, действительно, не больше, чем суеверие. Этому убеждению нет объективного объяснения, кроме связи с днем крещения или Днем ангела. Раньше днем рождения считали не день фактического появления на свет, а дату крещения. Считалось, что в период до проведения церковного обряда ребенок не был защищен от злых сил и любые поздравления могли обернуться против него.
Несмотря на это, в народе передается знание о нескольких последствиях ранних чествований именниника:
Такие поздравления не принесут пользы получателю — сила доброго слова отправится на подпитку злых духов.
В день рождения рядом с человеком находятся добрые духи, ангелы-хранители, которые «ответственны» за исполнение пожеланий. Если поздравить заблаговременно — до адресата поздравления не дойдут.
Человек, не дождавшийся нужного дня, подсознательно забирает себе все, что желает. Есть мнение, что пожелания здоровья приведут к недугам и даже к смерти именинника.
Что делать, если нет возможности поздравить именинника в день рождения?
В современном цифровом мире сложно представить ситуацию, когда возможности поздравить в конкретный день может не быть. Однако на такой случай можно заранее подготовить подарок, изложить самые теплые слова в открытке, упаковать и вручить, наказав имениннику открыть его в нужную дату.