Почему нельзя покупать черешню без плодоножки?

При покупке черешни лучше выбирать ягоды с плодоножкой. При ее отсутствии в месте ее прикрепления к ягоде образуются «входные ворота» для попадания внутрь грязи и микробов. Об этом предупреждают в Роспотребнадзоре.
Как должна выглядеть плодоножка у качественной черешни?
У свежей черешни плодоножка эластичная, зеленого цвета. Если веточка потемневшая, то это может говорить о том, что ягода долго хранилась. Это может негативно сказаться на качестве и вкусе товара.
На что еще обращать внимание при покупке черешни?
В ведомстве советуют не приобретать черешню на стихийных рынках или «с рук», а покупать ее только в тех местах, где проводится контроль качества продукции. При выборе ягод покупатель имеет право попросить продавца показать документы о месте и условиях произрастания ягод.
Кожица у хорошей черешни должна быть чистой, гладкой, без вмятин и трещин, с глянцевым блеском. Если поверхность матовая, без блеска, то это означает, что ягоду собрали давно.
Мякоть качественной черешни отличается упругостью и плотностью. Если они мягкая, то скорее всего, черешня перезрела или начала портиться.
Наиболее вкусная и полезная черешня продается в разгар сезона: с конца июня по середину июля. Ранние сорта имеют менее насыщенный вкус и сладость. Под конец сезона чаще можно встретить перезревшую и подгнившую черешню.