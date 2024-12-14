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Почему нельзя пить из чашки с трещиной

Стоит ли отказаться от использования поврежденной посуды и какие поверья с этим связаны — рассказал aif.ru.

Источник: Shutterstock

Примета, запрещающая пить из чашки с трещиной, существует у многих народов, сочетая в себе как мистическое, так и практическое объяснение. Почему стоит отказаться от использования поврежденной посуды и какие поверья с этим связаны — рассказал aif.ru.

Почему опасно пить из чашки с трещиной?

Согласно поверьям, возникшим еще в Древней Руси, треснувшая посуда — символ разрушения и источник негативной энергии. Считается, что употребление напитков из треснувшей чашки может привлечь в жизнь ее владельца неудачи и неприятности. Целостность же посуды символизирует гармонию и благополучие в доме, а потому пить и употреблять пищу из разбитой посуды не рекомендуется.

Если же такая посуда, несмотря на сколы и трещины, имеет сентиментальную ценность или является семейной реликвией, можно использовать ее как предмет интерьера, но ни в коем случае не пользоваться в быту.

Однако помимо мистических аспектов, существует и ряд практических причин, пренебрегать которыми также не стоит. Не рекомендуется пить из чашки со сколом и из соображений гигиены. Дело в том, что в трещинах чашки скапливаются остатки пищи и напитков, создавая идеальную среду для размножения бактерий и других вредных для здоровья микроорганизмов.

Это же относится и к использованию деревянной посуды: например, разделочных досок, в щелях которых скапливается пища. Тщательное мытье не гарантирует полное удаление загрязнений из труднодоступных мест, а постоянное использование такой посуды может привести к инфекционным заболеваниям.

Не стоит забывать и о безопасности: острые края сколов могут травмировать слизистую губ и рта, а осколки такой чашки — случайно попасть в напиток и привести к травмам гортани и пищевода.