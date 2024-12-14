Почему нельзя пить из чашки с трещиной

Согласно поверьям, возникшим еще в Древней Руси, треснувшая посуда — символ разрушения и источник негативной энергии. Считается, что употребление напитков из треснувшей чашки может привлечь в жизнь ее владельца неудачи и неприятности. Целостность же посуды символизирует гармонию и благополучие в доме, а потому пить и употреблять пищу из разбитой посуды не рекомендуется.