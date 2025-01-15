Почему нельзя передавать вещи через порог

Все знают, что через порог нельзя ничего передавать, так как это считается плохой приметой. И все говорят, что делать это запрещено, но зачастую не могут объяснить, почему именно. Разбираемся, в чем же может быть причина запрета.
Оказывается, по народным приметам, через порог нельзя не только передавать вещи, но еще и здороваться и разговаривать. С древних лет на пороге никогда не пили и не ели, без особой нужды не сидели и не выметали через него мусор.
Незваного гостя в дом сразу не пускали, а оставляли за порогом, пока хозяева не дадут официального разрешения войти.
Перед выходом каждый домочадец должен был перекреститься, а через сам порог проходить молча и с переступать его с правой ноги. Существовала поговорка: «Без Бога не переходи порога».
Все дело в том, что наши предки воспринимали дом не просто как место проживания. Согласно мифологической модели пространства, в которую издавна верили не только на Руси, дом — это мир человека. Самый безопасный, созданный для его защиты от опасностей мира внешнего.
Все основные элементы дома, по преданиям, служат границами безопасного мира человека. Порог и окна — это те границы, пересечение которых сулит неизвестность и опасность, так как за ними начинается другое, неизведанное и иногда зловещее, пространство.
Порог — это переход от родного и близкого к чужому. Мир внешний в сознании людей нередко отождествлялся с миром потусторонним, а порог был неким барьером, защитой от того зла, которое он мог нести в дом. Поэтому и сам порог старались защищать молитвами и иконами.
Однако есть еще более пугающая причина того, почему нельзя говорить, здороваться и передавать вещи через порог.
В старину под порогом нередко хоронили прах предков и даже некрещеных младенцев. Считалось, что родовые духи будут защищать потомков и не дадут пройти злым духам.
Поэтому делать что-либо через порог приравнивалось к неуважению умерших предков. По поверью, духи могут разгневаться и отказаться защищать живущих в доме потомков.
Позже, после принятия христианства, под порогом умерших хоронили гораздо реже, а приметы стали объяснять домовым. У него были те же функции, что и духов предков, — беречь покой домочадцев. Домового тоже старались лишний раз не тревожить, поэтому передавали вещи, здоровались и разговаривали только после перехода через порог.
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