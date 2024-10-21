Почему нельзя откармливать котов даже до 7 кг — серьезные последствия

Многие владельцы, стремясь порадовать своих питомцев вкусной едой, порой забывают о том, какие последствия могут быть у избыточного веса. Когда вес кошки превышает 10 кг, ее организм начинает испытывать серьезные проблемы, которые могут привести к опасным последствиям.
1. Сердечно-сосудистые заболевания
Кошки, как и люди, подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за ожирения. Избыточный вес увеличивает нагрузку на сердце, вынуждая его работать интенсивнее, что со временем приводит к износу. Кошка может начать испытывать одышку, слабость и даже сердечную недостаточность.
2. Проблемы с суставами и опорно-двигательным аппаратом
Когда кошка весит 10 кг и больше, ее скелет и суставы подвергаются значительным перегрузкам. Это может привести к развитию артрита, деформации лап и снижению подвижности. Питомец становится менее активным, ему сложно прыгать и даже ходить. Животное начинает избегать активных игр, что усугубляет проблему.
3. Проблемы с дыханием
Жир, накапливаясь в области грудной клетки и диафрагмы, может затруднять дыхание кошки. Ожиревшая кошка начинает хрипеть, ей становится сложно дышать, особенно во время физической активности. Это может привести к одышке и даже к приступам удушья.
4. Укороченная продолжительность жизни
Исследования показывают, что кошки с избыточным весом живут на несколько лет меньше своих стройных сородичей. Ожирение способствует развитию множества болезней, которые сокращают жизнь животного и снижают ее качество.
5. Сложности с уходом за собой
Откормленные кошки часто не могут правильно ухаживать за собой, так как они не в состоянии дотянуться до всех частей тела. Это приводит к проблемам с кожей, появлению залысин и инфекций. Чистоплотные по своей природе, кошки испытывают стресс, когда не могут поддерживать свою чистоту.
Как предотвратить проблемы?
- Следите за рационом: кормите питомца сбалансированной пищей и избегайте перекармливания.
- Активные игры: уделяйте время для игр и активности, чтобы кошка оставалась в форме.
- Регулярные визиты к ветеринару: контролируйте вес и здоровье питомца вместе с ветеринаром.
Правильное питание и умеренная физическая активность помогут вашему питомцу оставаться здоровым и активным долгие годы. Не стоит доводить вес кошки до 10 кг и выше — это не только вредно для ее здоровья, но и сокращает жизнь любимца.