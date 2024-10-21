Почему нельзя откармливать котов даже до 7 кг — серьезные последствия

Откормленные кошки часто не могут правильно ухаживать за собой, так как они не в состоянии дотянуться до всех частей тела. Это приводит к проблемам с кожей, появлению залысин и инфекций. Чистоплотные по своей природе, кошки испытывают стресс, когда не могут поддерживать свою чистоту.