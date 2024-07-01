Почему нельзя оставлять включенным вентилятор на ночь?

В жаркую летнюю ночь особенно тяжело уснуть без системы искусственного охлаждения воздуха. Однако, даже блаженная прохлада может иметь ряд негативных последствий. Мартин Сили, генеральный директор и эксперт по вопросам сна MattressNextDay, советует отключать электрические вентиляторы на ночь, чтобы улучшить свой сон и укрепить здоровье.
По словам Мартина, хотя электрический вентилятор является экономичным средством охлаждения и кажется безопаснее, чем кондиционер, у его использования есть некоторые недостатки. Во-первых, использование вентилятора во время сна может вызвать затекание шеи или боль в мышцах.
Это связано с тем, что концентрированный холодный воздух может вызвать напряжение и судороги в мышцах. Поэтому после использования электрического вентилятора нередко затекает шея. Лучше воздержаться от использования вентилятора в ночное время.
Во-вторых, использование вентилятора во время сна может спровоцировать аллергию и астму. Когда электрический вентилятор включен, он обеспечивает циркуляцию воздуха по комнате. Однако, вместе с тем он также распространяет пылевых клещей, споры, пыльцу и другие аллергены. Поэтому, если вы обнаружите, что страдаете от чрезмерного чихания, слезотечения, насморка, першения в горле и даже затрудненного дыхания, откажитесь от использования вентилятора на постоянной основе.
В-третьих, вентилятор сильно сушит воздух. Из-за этого, после продолжительного нахождения в помещении с сухим воздухом, организм может начать испытывать недомогание.
Естественно, со временем это [сухой воздух] может привести к сухости в носу и горле, в результате чего вашему организму потребуется вырабатывать больше слизи, чтобы оставаться увлажненным. Однако это может вызвать множество побочных эффектов, включая головную боль, заложенность носа и даже гайморит.
В данном случае, чтобы избежать негативных последствий, следует выпивать не менее двух литров воды в течение дня и отказаться от постоянного использования вентилятора.
О том, можно ли постоянно использовать кондиционер, рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова