Почему нельзя оставлять включенным вентилятор на ночь?

Во-вторых, использование вентилятора во время сна может спровоцировать аллергию и астму. Когда электрический вентилятор включен, он обеспечивает циркуляцию воздуха по комнате. Однако, вместе с тем он также распространяет пылевых клещей, споры, пыльцу и другие аллергены. Поэтому, если вы обнаружите, что страдаете от чрезмерного чихания, слезотечения, насморка, першения в горле и даже затрудненного дыхания, откажитесь от использования вентилятора на постоянной основе.