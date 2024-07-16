Почему нельзя оставлять окно открытым на всю ночь

«Поэтому, если вы живете в городе на оживленной улице, определенно более целесообразно закрывать окно на ночь во время сна, либо, если вы хотите время от времени спать с открытым окном, использовать беруши, чтобы защитить себя и свой организм от вредного воздействия шума».