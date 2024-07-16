Почему нельзя оставлять окно открытым на всю ночь

Врачи рекомендуют спать с открытым окном, чтобы в комнате было достаточно свежего воздуха. Но в некоторых случаях открытое окно может принести больше вреда, чем пользы. К такому выводу пришли немецкие исследователи. Результаты были опубликованы в американском медицинском журнале JACC.
Кардиолог Томас Мюнцель с группой ученых Университета Иоганна Гутенберга в Германии исследовали влияние уличного шума на здоровье. Они обнаружили, что звуковые волны особенно сильны по ночам из-за окружающей тишины, и именно в темное время суток могут нанести больше вреда.
И в этом случае не имеет значение — просыпается человек от громких уличных звуков или нет, организм все равно на него реагирует.
«Мы предполагаем, что шум вызывает стрессовую реакцию, характеризующуюся активацией симпатической нервной системы, усилением секреции нейромедиаторов и гормонов, что в конечном итоге приводит к нарушению функции сосудов», — рассказал немецкому журналу Fit for Fun кардиолог Томас Мюнцель.
Врач отмечает, что уровень звукового давления, по данным ВОЗ, превышающий 65 децибел, вреден для человека. Если мимо открытого окна проезжает легковой автомобиль, то уровень шума уже достигает 70 децибел.
«Поэтому, если вы живете в городе на оживленной улице, определенно более целесообразно закрывать окно на ночь во время сна, либо, если вы хотите время от времени спать с открытым окном, использовать беруши, чтобы защитить себя и свой организм от вредного воздействия шума».
Источники: https://www.jacc.org https://www.fitforfun.de