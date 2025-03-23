Почему нельзя обращаться к монаху «батюшка»

В православной традиции существуют определенные правила обращения к священнослужителям, отражающие их иерархическое положение и особые обязанности. Один из частых вопросов — можно ли обращаться к монаху «батюшка»? Ответ не так однозначен, как кажется на первый взгляд, и требует понимания сути монашества и правил церковного этикета.
Можно ли обращаться к монаху «батюшка»?
«Батюшка» — это не просто вежливое слово, а признание духовного отцовства священника, его роли как наставника и духовного руководителя. Разрешается ли обращаться к монаху «батюшка» и от чего это зависит — рассказал aif.ru иерей Олег Жиляков.
«“Батюшка” — обращение народное, неформальное, которое может относиться и к монаху, но только при условии, что он имеет сан священнослужителя. Такая традиционная форма обращения выражает уважение, любовь и духовное родство прихожан с их пастырем», — поделился иерей Олег Жиляков.
Однако важно понимать, что не каждый монах является священником. Монашество — это особый путь жизни, посвященный Богу, предполагающий отречение от мирских благ, послушание, молитву и аскезу. Принятие же монашеского пострига не автоматически делает человека священником.
Монах может быть рукоположен в сан иеромонаха — монаха-священника — но это происходит не всегда. Многие пастыри остаются просто монахами, не принимая священный сан, и в этом случае к ним принято обращаться «брат».