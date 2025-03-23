Почему нельзя обращаться к монаху «батюшка»

В православной традиции существуют определенные правила обращения к священнослужителям, отражающие их иерархическое положение и особые обязанности. Один из частых вопросов — можно ли обращаться к монаху «батюшка»? Ответ не так однозначен, как кажется на первый взгляд, и требует понимания сути монашества и правил церковного этикета.