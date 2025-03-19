Почему нельзя назначать свидание на перекрестке

К тому же на перекрестке каждая из дорог как бы разрезана надвое, вот и считали наши предки, что то же самое может грозить и отношениям. Поэтому в народе и возникла примета-предостережение: «Назначать свидание на перекрестке — к раздору». Суеверные люди верят, что такая встреча может привести к ссорам и даже разлуке.