Почему нельзя назначать свидание на перекрестке

В народных поверьях перекрёстки — места особенные, наполненные мистической силой. Многие суеверия и традиции связывают их с переходами между мирами, скоплением энергии и даже с нечистой силой. Именно поэтому существует примета, согласно которой нельзя назначать свидания на перекрёстках.
Откуда пошла примета про перекрестки?
На Руси с древних времен перекрёстки считались недобрым местом. Они воспринимались как граница между мирами: земным и потусторонним. У славян существовало поверье, что именно на перекрёстках обитают блуждающие души умерших и нечистая сила.
А еще в сказках главным героям на перекрестке всегда предлагался нелегкий выбор: налево пойдешь — коня потеряешь
К тому же на перекрестке каждая из дорог как бы разрезана надвое, вот и считали наши предки, что то же самое может грозить и отношениям. Поэтому в народе и возникла примета-предостережение: «Назначать свидание на перекрестке — к раздору». Суеверные люди верят, что такая встреча может привести к ссорам и даже разлуке.
Кроме того, считается, что на перекрестках легко подцепить негативную энергетику или даже порчу. Там часто проводят ритуалы избавления от болезней и проклятий, оставляя магические предметы. Встречаясь в таком месте, можно случайно перенести негатив в свою жизнь.
Как избежать негативных последствий свидания на перекрестке?
С точки зрения психологии, перекресток — это точка выбора пути, место неопределенности. В любовных отношениях это может привести к отсутствию гармонии. Назначая свидание на перекрестке, влюбленные могут начать колебаться, сомневаться в своих чувствах, а связь между ними станет шаткой.
Но если свидание на перекрестке уже состоялось, то, согласно народным верованиям, можно нейтрализовать возможные негативные последствия.
Для этого влюбленным нужно перейти дорогу вместе, не разжимая рук, символически выбирая один путь.
Если пришлось встретиться на перекрестке, не стойте там долго — лучше сразу направиться в другое место.