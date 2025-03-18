Почему нельзя назначать свидание на мосту

Да, не только суеверия предостерегали от свидания на мосту, но и здравый смысл. Даже с точки зрения психологии мост — это место движения, перехода, нестабильности. Встреча на нём может подсознательно восприниматься как нечто временное, зыбкое. Люди, договаривающиеся встретиться на мосту, могут ассоциировать это место с изменчивостью и отсутствием опоры. кроме того, мост — это место с постоянным потоком людей, машин, иногда сильным ветром. Это не располагает к романтической атмосфере, искреннему разговору или уединению. Более того, в старину мосты часто были ненадёжными, деревянными, шаткими. Встречаться на них было просто небезопасно. Сегодня, конечно, мосты стали прочными, но на них может быть скользко, шумно, а в крупных городах они нередко проходят над дорогами, что делает их не лучшим местом для свидания.