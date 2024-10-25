Почему нельзя надевать чужое обручальное кольцо?

Согласно одной из популярных народных примет, нельзя надевать кольца посторонних людей и давать примерять другим такие украшения. Еще опаснее, если это обручальное или помолвочное кольцо.
Чем это может обернуться?
Считается, что кольцо впитывает в себя энергетику своего хозяина. Поэтому, если дать его померить, человек рискует потерять часть своей энергии, удачи или любви. Также это может принести проблемы со здоровьем и даже изменить судьбу владельца украшения. Это, согласно суеверию, работает и в обратную сторону: если примерить чужое кольцо, то можно вместе с ним перенять возможную негативную энергию.
Обручальное кольцо — это особое украшение, которое является символом любви и счастливой жизни. Поэтому, примеряя чужое обручальное кольцо можно забрать немного энергии у хозяйки и принести проблемы в ее брак. Например, спровоцировать, измену или даже развод, считают суеверные люди. Также наши предки верили, что незамужние девушки, примеряющие чужое обручальное кольцо, могут навсегда остаться в одиночестве.
Опасно ли примерять кольца в магазине?
На примерку нового кольца перед покупкой в магазине суеверие не распространяется. Считается, что такое украшение еще не имеет энергетики какого-либо человека, так как у него не было хозяина.