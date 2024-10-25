Почему нельзя надевать чужое обручальное кольцо?

Считается, что кольцо впитывает в себя энергетику своего хозяина. Поэтому, если дать его померить, человек рискует потерять часть своей энергии, удачи или любви. Также это может принести проблемы со здоровьем и даже изменить судьбу владельца украшения. Это, согласно суеверию, работает и в обратную сторону: если примерить чужое кольцо, то можно вместе с ним перенять возможную негативную энергию.