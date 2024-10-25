Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему нельзя надевать чужое обручальное кольцо?

Суеверные люди стараются никому не давать примерять и не надевать чужое кольцо, а особенно обручальное.

Источник: Freepik

Согласно одной из популярных народных примет, нельзя надевать кольца посторонних людей и давать примерять другим такие украшения. Еще опаснее, если это обручальное или помолвочное кольцо.

Чем это может обернуться?

Считается, что кольцо впитывает в себя энергетику своего хозяина. Поэтому, если дать его померить, человек рискует потерять часть своей энергии, удачи или любви. Также это может принести проблемы со здоровьем и даже изменить судьбу владельца украшения. Это, согласно суеверию, работает и в обратную сторону: если примерить чужое кольцо, то можно вместе с ним перенять возможную негативную энергию.

Обручальное кольцо — это особое украшение, которое является символом любви и счастливой жизни. Поэтому, примеряя чужое обручальное кольцо можно забрать немного энергии у хозяйки и принести проблемы в ее брак. Например, спровоцировать, измену или даже развод, считают суеверные люди. Также наши предки верили, что незамужние девушки, примеряющие чужое обручальное кольцо, могут навсегда остаться в одиночестве.

Опасно ли примерять кольца в магазине?

На примерку нового кольца перед покупкой в магазине суеверие не распространяется. Считается, что такое украшение еще не имеет энергетики какого-либо человека, так как у него не было хозяина.