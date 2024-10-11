Почему нельзя мерить и носить чужие украшения?

Считается, что ношение чужих колец и сережек, как и их примерка, влияет на человека на энергетическом уровне. Ему буквально передаются все невзгоды и неудачи бывшего владельца. По сути, он вместе с кольцом надевает на себя его судьбу. Так это или нет доказать сложно, но многие уверены, что украшения способны впитывать энергетику своих хозяев. При этом говорят, что если украшение принадлежало человеку доброму, то ничего плохого не произойдет, но опять же дело случая.