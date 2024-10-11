Почему нельзя мерить и носить чужие украшения?

Что не так с чужими украшениями?
Считается, что ношение чужих колец и сережек, как и их примерка, влияет на человека на энергетическом уровне. Ему буквально передаются все невзгоды и неудачи бывшего владельца. По сути, он вместе с кольцом надевает на себя его судьбу. Так это или нет доказать сложно, но многие уверены, что украшения способны впитывать энергетику своих хозяев. При этом говорят, что если украшение принадлежало человеку доброму, то ничего плохого не произойдет, но опять же дело случая.
Также безопасным считается ношение семейных украшений, которые передаются по наследству. К примеру, драгоценности матери могут использоваться в качестве оберега, бабушкины — принесут в дом достаток, а сестры — помогут в преодолении трудностей.
Наиболее опасными в народе считаются украшения, найденные на улице (их могут использовать в разных нехороших ритуалах), купленные с рук (непонятно кем был их владелец) и принадлежащие родственникам не по вашей линии (другая энергетика).
Не опасно ли мерить украшения в ювелирном магазине?
Мерить украшения в ювелирных магазинах вполне безопасно. Хотя одно кольцо могут померить несколько человек за день, оно не успеет «насытиться» чей-то конкретной энергетикой. К тому же сегодня продавцы-консультанты перед примеркой обычно протирают изделие антисептической салфеткой. Если такой услуги вам не предложили, попросите об этом сами. Вряд ли вас сочтут сумасшедшим, так как с учетом последствий ковида и других респираторных заболеваний, обработка рук и предметов антисептиком у многих уже вошла в привычку.