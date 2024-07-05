Почему нельзя купаться в фонтанах?

Следовательно, купаться в фонтанах и пить из них опасно для здоровья человека. По словам врача, в них можно заразиться острой кишечной или респираторной инфекцией, подхватить конъюнктивит, энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.