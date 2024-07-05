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Почему нельзя купаться в фонтанах?

Вода из них также не подходит для питья.

Источник: AP 2023

В жару некоторые люди — и дети, и взрослые — охлаждаются в фонтанах. Почему этого не нужно делать, в разговоре с NEWS.ru объяснила терапевт Видновской КБ Сабина Дельманова.

Она рассказала, что в фонтанах используется техническая вода, которая обрабатывается различными химическими соединениями против цветения. Также в ней могут купаться птицы и собаки.

Терапевт отметила, что воду в фонтанах редко обновляют и она не проходит очистку и обеззараживание. Кроме того, ее качество ухудшает жара: повышенная температура воздуха приводит к размножению микроорганизмов.

Следовательно, купаться в фонтанах и пить из них опасно для здоровья человека. По словам врача, в них можно заразиться острой кишечной или респираторной инфекцией, подхватить конъюнктивит, энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.

Кстати, многие в жару пьют прохладную воду. Между тем существует напиток, который охлаждает гораздо лучше нее.

Айгуль Сабитова