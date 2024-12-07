Почему нельзя играть в азартные игры накануне Нового года

Особенную осторожность стоит проявить в отношении к деньгам: в предновогодний период не стоит злоупотреблять игрой на деньги, а лучше и вовсе воздержаться от азартных развлечений. «У кого в Новый год будет пусто в кармане, тот весь год проведет в нужде», — гласит поговорка. Потеря средств накануне праздников — неприятная ситуация, особенно нежелательная перед Новым годом, а потому прислушаться к распространенному поверью все же стоит.