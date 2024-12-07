Почему нельзя играть в азартные игры накануне Нового года

Новый год — время надежд, новых начинаний и, конечно, традиций. Но некоторые из них могут оказаться не только безрадостными, но и весьма рискованными. Одна из таких — традиция играть в азартные игры накануне праздника. Почему стоит воздержаться от подобного развлечения перед Новым годом и есть ли у этого поверья практическое объяснение — рассказал aif.ru.
Можно ли играть в азартные игры перед Новым годом?
Уже в XVI веке в русских поверьях считалось, что в двенадцатидневный период святок, с Рождества 7 января до Крещения Господня 19 января, незамужним женщинам нельзя играть в азартные игры. Наши предки верили, что девушка, нарушившая этот закон, обречет себя на одинокую жизнь и никогда не сможет выйти замуж.
Время шло, а примета, предостерегающая от азартных игр перед новогодними праздниками, сохранилась и по сей день. Считается, что человек, решивший провести канун Нового года за игрой в азартные игры, тем самым искушает судьбу и рискует проиграться.
Особенную осторожность стоит проявить в отношении к деньгам: в предновогодний период не стоит злоупотреблять игрой на деньги, а лучше и вовсе воздержаться от азартных развлечений. «У кого в Новый год будет пусто в кармане, тот весь год проведет в нужде», — гласит поговорка. Потеря средств накануне праздников — неприятная ситуация, особенно нежелательная перед Новым годом, а потому прислушаться к распространенному поверью все же стоит.