Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему нельзя играть в азартные игры накануне Нового года

Стоит ли воздержаться от подобного развлечения перед Новым годом — рассказал aif.ru.

Источник: Image by Freepik

Новый год — время надежд, новых начинаний и, конечно, традиций. Но некоторые из них могут оказаться не только безрадостными, но и весьма рискованными. Одна из таких — традиция играть в азартные игры накануне праздника. Почему стоит воздержаться от подобного развлечения перед Новым годом и есть ли у этого поверья практическое объяснение — рассказал aif.ru.

Можно ли играть в азартные игры перед Новым годом?

Уже в XVI веке в русских поверьях считалось, что в двенадцатидневный период святок, с Рождества 7 января до Крещения Господня 19 января, незамужним женщинам нельзя играть в азартные игры. Наши предки верили, что девушка, нарушившая этот закон, обречет себя на одинокую жизнь и никогда не сможет выйти замуж.

Время шло, а примета, предостерегающая от азартных игр перед новогодними праздниками, сохранилась и по сей день. Считается, что человек, решивший провести канун Нового года за игрой в азартные игры, тем самым искушает судьбу и рискует проиграться.

Особенную осторожность стоит проявить в отношении к деньгам: в предновогодний период не стоит злоупотреблять игрой на деньги, а лучше и вовсе воздержаться от азартных развлечений. «У кого в Новый год будет пусто в кармане, тот весь год проведет в нужде», — гласит поговорка. Потеря средств накануне праздников — неприятная ситуация, особенно нежелательная перед Новым годом, а потому прислушаться к распространенному поверью все же стоит.