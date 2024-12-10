Почему нельзя хранить часы которые не ходят?

Приметы гласят, что внезапная остановка часов предвещает болезни и неудачи. Обладание остановившимися или разбитыми часами, согласно многим народным поверьям, может притянуть беды и несчастья, а потому хранить этот атрибут в доме не считается правильным, — это может негативно повлиять на атмосферу в доме, привести к застою в делах и отношениях. Но иногда такое событие трактуется и иным образом: остановка часов предупреждает о значительных жизненных изменениях и крушении старых связей.