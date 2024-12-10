Почему нельзя хранить часы которые не ходят?

Существует множество примет и суеверий, связанных с часами. Одно из них гласит, что часы, которые уже не работают, нельзя хранить в доме. Так ли это на самом деле и почему не стоит хранить сломанные часы — рассказал aif.ru.
Почему нельзя хранить сломанные часы?
Существует мнение, что хранение неработающих часов в помещении — плохая примета, предвещающая беды и несчастья их владельцу. Уже со времен изобретения первых механических часов в XII веке с помощью этого аксессуара не только следили за временем, но и использовали его для различных магических ритуалов.
В зависимости от формы часов и того, на какой руке их носит владелец, можно было предсказать будущее человека. А одинаковые числа на часах нередко трактовались как послания ангелов, свидетельствующие о серьезных переменах в жизни.
Приметы гласят, что внезапная остановка часов предвещает болезни и неудачи. Обладание остановившимися или разбитыми часами, согласно многим народным поверьям, может притянуть беды и несчастья, а потому хранить этот атрибут в доме не считается правильным, — это может негативно повлиять на атмосферу в доме, привести к застою в делах и отношениях. Но иногда такое событие трактуется и иным образом: остановка часов предупреждает о значительных жизненных изменениях и крушении старых связей.
Так или иначе, остановившиеся часы уже не выполняют свою прямую функцию — не показывают время. А потому если починить аксессуар нельзя, то и хранить его необязательно.