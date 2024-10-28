Почему нельзя фотографировать спящих людей?

Фотографии во сне обычно делают близкие люди: хотят запечатлеть друга или родственника в смешном положении или, напротив, подчеркнуть милоту момента. Чаще всего фото спящих непривлекательные — именно поэтому «модели» выступают против таких снимков, где нельзя поправить прическу или выбрать удачную позу. Однако дело не только в результатах съемки — негативное отношение к таким фотографиям связывают с суевериями и даже с состоянием здоровья. Подробности читайте в справке aif.ru.