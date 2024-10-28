Почему нельзя фотографировать спящих людей?

Фотографии во сне обычно делают близкие люди: хотят запечатлеть друга или родственника в смешном положении или, напротив, подчеркнуть милоту момента. Чаще всего фото спящих непривлекательные — именно поэтому «модели» выступают против таких снимков, где нельзя поправить прическу или выбрать удачную позу. Однако дело не только в результатах съемки — негативное отношение к таким фотографиям связывают с суевериями и даже с состоянием здоровья. Подробности читайте в справке aif.ru.
Что такое посмертное фото?
В XIX веке в Англии появилось новое веяние — на память фотографировать усопших родственников. Нередки были случаи, когда матери фотографировались с умершим младенцем на руках или с мертвецами делали семейный портрет — их одевали, делали укладку и красили, чтобы придать живой вид.
Мода на такое «искусство» довольно быстро прошла, но теперь эту викторианскую традицию связывают с запретом на съемку спящих людей. Визуально человек во сне похож на ушедшего из жизни — фиксируя это состояние на снимке, фотограф может на энергетическом уровне притянуть к модели болезнь или даже смерть.
Как съемка спящего может отразиться на состоянии его души?
Приверженцы эзотерики и различных религиозных течений считают, что фотографирование спящего может навредить его душе. Считается, что душа на время сна покидает тело человека — он совершенно беззащитен к злым духам. Запечатлев его на фото, можно закрыть душе проход обратно.
Правда ли, что можно сглазить человека, если сфотографировать его спящим?
С энергетикой человека связана и еще одна версия. Эзотерики считают, что у каждого человека есть защитное поле — аура, которое окружает его во время бодрствования, однако на время сна оно ослабевает. Это дает возможность людям, обладающим особыми способностями, воздействовать на спящего — насылать порчу или сглаз. Для этого не обязательно находиться рядом с объектом — недоброжелатель может принести фото спящего.
Как съемка спящего может навредить его здоровью?
Залог хорошего сна — правильная выработка мелатонина. Ученые доказали, что нарушить биологические процессы, связанные со сменой дня и ночи, может даже слабая и кратковременная световая вспышка. Нарушения сна, в свою очередь, становятся причинами избыточного веса, нарушения выработки инсулина и других негативных для здоровья последствий. Кроме того, если человек во время «фотосессии» находится в фазе быстрого сна, это может его разбудить и испугать.