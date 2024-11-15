Почему нельзя есть заплесневелый хлеб

Стандартная ситуация: вы покупаете хлеб, забываете, вспоминаете через несколько дней (недель?), хотите сделать бутерброд, а на хлебе уже выросло зеленое пятно. Неприятно — но, может, если его отрезать, остальное можно съесть?
Нельзя, объясняет портал Food&Wine — потому что плесень это не только то зеленое пятнышко, которое вы видите. Плесень — это грибок, и, как все остальные грибы, кроме видимой части она пускает вглубь мицелиевую грибницу.
Хлеб — рыхлый продукт, поэтому даже при небольшом пятнышке плесень, скорее всего, поразила уже весь продукт. Это означает, что, во-первых, он будет неприятным на вкус — а во-вторых, есть его просто опасно.
В небольших дозах плесень не особенно вредна для человека, но у кого-то определенные ее виды могут вызвать сильную аллергическую реакцию.
Если такой хлеб поджарить или подсушить в духовке, это убьет плесень — но вредные токсины никуда не денутся, поэтому есть его все равно не стоит.
Даже дышать над таким хлебом не стоит: частички плесени очень летучи, и запросто могут попасть в дыхательные пути (и, возможно, навредить) — лучше завернуть хлеб во что-то и выбросить целиком.
К тому же хлеб — очень плодотворная среда для самых разных видов плесени, и определить, насколько вредна та или иная, без лаборатории непросто: лучше сразу выкинуть любую.
Ранее рассказывали, что делать с заплесневевшим сыром — там ситуация выглядит оптимистичнее.