Почему нельзя целоваться на пороге дома?

Также особое отношение к порогу дома было связано с тем, что у некоторых язычников было принято сжигать останки умерших родственников и закапывать прах под порогом жилища. Считалось, что таким образом живые оставляют усопших в пределах защищенного от нечистых духов места. Поэтому люди старались не задерживаться у порога, чтобы не беспокоить почивших родных. По этой причине с посторонними общались на улице, а дорогих гостей стазу же просили заходить в помещение.