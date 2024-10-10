Почему нельзя целоваться на пороге дома?

С порогом жилища или других построек связано множество примет. Например, суеверные люди считают, что через него нельзя здороваться, прощаться, передавать деньги и другие приметы, обниматься и целоваться.
Что касается толкования последней приметы, считается, что поцелуй на пороге дома грозит долгой разлукой и может даже привести к расставанию целующихся. Также наши предки верили, что при поцелуях люди обмениваются энергией, а если это делать через порог, можно притянуть к себе все проблемы и неприятности другого человека.
С чем связана примета про поцелуй?
Приметы, связанные с порогом, возникли еще в дохристианскую эпоху. Славяне-язычники считали входную дверь границей между опасным внешним миром, населенным злыми духами, и безопасным внутренним миром дома. Они верили, что любые действия, совершаемые на пороге — поцелуи, объятия, приветствия, прощания, рукопожатия, обмен предметами и передача денег — нарушают целостность этой границы и могут навлечь несчастье на обитателей дома.
Наши предки считали, что передача предметов через порог нарушает энергетический баланс, что отрицательно сказывается на взаимоотношениях с людьми, которые передают или принимают вещь. Также они верили, что сами предметы, попавшие в жилище через порог, могут стать причиной неприятностей в доме, приветствия и прощания на пороге влекут серьезные ссоры, а рукопожатия и вовсе могут приводить к болезням.
Также особое отношение к порогу дома было связано с тем, что у некоторых язычников было принято сжигать останки умерших родственников и закапывать прах под порогом жилища. Считалось, что таким образом живые оставляют усопших в пределах защищенного от нечистых духов места. Поэтому люди старались не задерживаться у порога, чтобы не беспокоить почивших родных. По этой причине с посторонними общались на улице, а дорогих гостей стазу же просили заходить в помещение.