Почему нельзя бегать по утрам на голодный желудок?

На этот вопрос aif.ru ответила член Национального общества диетологов Юлия Зинченко:
— Натощак не следует заниматься любыми интенсивными видами спорта, в том числе и бегом, и тренировками. Голодные тренировки — это такой нездоровый тренд, очередная надежда на чудо быстрого жиросжигания. Основная идея бега или тренировок на голодный желудок заключается в том, что углеводные резервы — относительно краткосрочный ресурс. После целой ночи голодания запасы углеводов (особенно в печени) существенно сокращаются. А когда уменьшается количество энергии, доступной за счет углеводов, тело реагирует сжиганием большего количества жиров. Но не все так просто…
Чем опасен бег и тренировки на голодный желудок?
«Тренировки на голодный желудок — верная дорога к гипогликемии — резкому снижению уровня сахара в крови, а когда у тебя “ватные” руки и ноги, ни о какой высокоинтенсивной тренировке или беге речь не идет», — отмечает эксперт.
По мнению диетолога, из-за повышенного утром гормона кортизола, уровень которого еще увеличивается в ответ на голод, неиспользованные на тренировке жирные кислоты не просто возвращаются обратно в жировую ткань, а откладываются в области живота. То есть вместо того, чтобы сжечь больше жира с помощью тренировок натощак, человек провоцирует запас жира в самой проблемной области.
Что можно съесть перед утренней пробежкой?
- Обязательно уделяйте время на завтрак и переваривание пищи.
- Завтрак не обязательно должен быть обильным, даже банан или батончик-мюсли помогут вашему организму во время бега.
- Еда должна содержать углеводы и легко усваиваться.
- Утром перед пробежкой обязательно нужно выпить достаточно воды, особенно после ночи, когда организм обезвожен и нуждается в жидкости. Можно выпить стакан воды сразу после пробуждения и еще 200−400 мл за час до тренировки.