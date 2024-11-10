Почему нельзя бегать по утрам на голодный желудок?

— Натощак не следует заниматься любыми интенсивными видами спорта, в том числе и бегом, и тренировками. Голодные тренировки — это такой нездоровый тренд, очередная надежда на чудо быстрого жиросжигания. Основная идея бега или тренировок на голодный желудок заключается в том, что углеводные резервы — относительно краткосрочный ресурс. После целой ночи голодания запасы углеводов (особенно в печени) существенно сокращаются. А когда уменьшается количество энергии, доступной за счет углеводов, тело реагирует сжиганием большего количества жиров. Но не все так просто…