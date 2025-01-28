Почему некоторые животные в ходе эволюции стали черными?

Все мы знаем о существовании черных насекомых и животных, но вы когда-нибудь задумывались, почему эти существа приобрели именно такой окрас? В National Geographic рассказали, как этот цвет стал эволюционным преимуществом существ и как он им помогает.
Бархатистые муравьи
Они обитают в тропических саваннах Бразилии. Самки бархатных муравьев являются паразитами некоторых видов ос и пчел: они находят их гнезда и откладывают яйца на куколках. И когда они ищут своих жертв, они уязвимы и ползают по открытой земле.
Возможно, именно из-за этого самки бархатных муравьёв больно жалят. И, как в случае со скунсами и пчелами, их черно-белая окраска является апосематическим (предупреждающим) сигналом о том, что они ядовиты.
Ученые установили, что ультрачерный окрас может также оказывать дополнительное положительное воздействие, помогая бархатным муравьям регулировать температуру тела под палящим бразильским солнцем.
Габонская гадюка
Она обитает в тропических лесах Центральной Африки. Свернувшись в клубок в подлеске, она похожа на кучу сухих листьев.
Интересно, что гадюка не полностью черная — на коже есть черные пятна. Как и в случае с бархатным муравьем, когда свет попадает на эти части тела змеи, большая его часть поглощается и не может отразиться обратно.
Ученые обнаружили похожую особенность у глубоководных рыб, таких как рыба-гадюка, которая поглощает поступающие фотоны, чтобы спрятаться в глубине.
Специалисты также считают, что черная кожа габонской гадюки вместе с гидрофобной чешуёй отталкивает мусор. По их словам, змей часто можно встретить на земле, и если бы к ним прилипала грязь, это испортило бы ценность их окраски.
Бабочка-павлиноглазка
В отличие от габонской гадюки и рыбы-гадюки, бабочки-павлиноглазки хотят, чтобы их видели, и ультра черная окраска, по-видимому, играет роль в привлечении внимания партнера.
На крыльях у бабочки есть пятна, и черный фон усиливает их яркость.
Подобная стратегия может помочь и другим животным, которые танцуют или демонстрируют себя, чтобы привлечь потенциальных партнёров, например, пауку-павлинчику.
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