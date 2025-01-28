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Почему некоторые животные в ходе эволюции стали черными?

Для этих животных черный окрас является эволюционным преимуществом.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Все мы знаем о существовании черных насекомых и животных, но вы когда-нибудь задумывались, почему эти существа приобрели именно такой окрас? В National Geographic рассказали, как этот цвет стал эволюционным преимуществом существ и как он им помогает.

Бархатистые муравьи

Они обитают в тропических саваннах Бразилии. Самки бархатных муравьев являются паразитами некоторых видов ос и пчел: они находят их гнезда и откладывают яйца на куколках. И когда они ищут своих жертв, они уязвимы и ползают по открытой земле.

Возможно, именно из-за этого самки бархатных муравьёв больно жалят. И, как в случае со скунсами и пчелами, их черно-белая окраска является апосематическим (предупреждающим) сигналом о том, что они ядовиты.

Ученые установили, что ультрачерный окрас может также оказывать дополнительное положительное воздействие, помогая бархатным муравьям регулировать температуру тела под палящим бразильским солнцем.

Габонская гадюка

Она обитает в тропических лесах Центральной Африки. Свернувшись в клубок в подлеске, она похожа на кучу сухих листьев.

Интересно, что гадюка не полностью черная — на коже есть черные пятна. Как и в случае с бархатным муравьем, когда свет попадает на эти части тела змеи, большая его часть поглощается и не может отразиться обратно.

Ученые обнаружили похожую особенность у глубоководных рыб, таких как рыба-гадюка, которая поглощает поступающие фотоны, чтобы спрятаться в глубине.

Специалисты также считают, что черная кожа габонской гадюки вместе с гидрофобной чешуёй отталкивает мусор. По их словам, змей часто можно встретить на земле, и если бы к ним прилипала грязь, это испортило бы ценность их окраски.

Бабочка-павлиноглазка

В отличие от габонской гадюки и рыбы-гадюки, бабочки-павлиноглазки хотят, чтобы их видели, и ультра черная окраска, по-видимому, играет роль в привлечении внимания партнера.

На крыльях у бабочки есть пятна, и черный фон усиливает их яркость.

Подобная стратегия может помочь и другим животным, которые танцуют или демонстрируют себя, чтобы привлечь потенциальных партнёров, например, пауку-павлинчику.

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