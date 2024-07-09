Почему не всегда нужно гасить кредиты досрочно

Чем быстрее заемщик погасит взятый кредит, тем меньше будет переплата. Но финансовые эксперты не советуют часто использовать этот инструмент. Иначе банки будут предлагать меньшую сумму под более высокий процент.
Эксперт рынка недвижимости Мария Сорока объясняет: с точки зрения потребителя лучше всего досрочно гасить кредит с первых месяцев. Например, по ипотечным кредитам в первые 5−7 лет человек платит в основном по процентам, а тело кредита уменьшается незначительно.
«В идеале досрочный платеж нужно вносить на следующий день после даты ежемесячного платежа, — говорит эксперт. — Накануне будет списан основной долг с начисленными процентами и откроется новый расчетный период. Если в это время направить дополнительные средства на кредит, то процент за новый месяц набежать не успеет».
Однако банку досрочные платежи невыгодны — это уменьшает итоговую сумму, которую кредитор получит с клиента за предоставление и обслуживание займа.
Когда заемщик имеет возможность гасить кредит досрочно и каждый раз пользуется этим, банки могут расценить гражданина как не слишком рентабельного клиента. Кредитный рейтинг будет понемногу снижаться.
Если человек подаст потом заявку на новый заем, то банк если и одобрит ее, то под более высокий процент, а также снизит запрашиваемую сумму кредита. Поэтому досрочное погашение лучше использовать дозированно.
Напомним, что банки не имеют права запрещать досрочные платежи, вводить минимальную сумму для досрочного погашения займа, а также устанавливать сроки для частичного или полного погашения. В противном случае клиент может пожаловаться на действия банка в ЦБ РФ.