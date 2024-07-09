Почему не всегда нужно гасить кредиты досрочно

«В идеале досрочный платеж нужно вносить на следующий день после даты ежемесячного платежа, — говорит эксперт. — Накануне будет списан основной долг с начисленными процентами и откроется новый расчетный период. Если в это время направить дополнительные средства на кредит, то процент за новый месяц набежать не успеет».